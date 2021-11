VIII Szczeciński Pokaz Makiet Kolejowych odbywa się w sobotę i w niedzielę (6 i 7 listopada) w budynku Posejdon Center przy al. Niepodległości w Szczecinie. Wydarzenie przyciąga bardzo wielu odwiedzających.

Imponujące makiety kolejowe, sterowane elektronicznie, liczne, stacje, pojazdy, budynki. Całe miasto z klocków lego. A także kolekcje pojazdów i figurek wykonanych przez modelarzy. Wszystko to można oglądać w trzech pomieszczeniach Posejdona. Są też wystawcy, u którzy można kupić wszystko, co jest potrzebne do rozpoczęcia tego hobby.

Co można zobaczyć na pokazie makiet kolejowych

Wystawa jest organizowana przez koło Zachodniopomorskiego Klubu Miłośników Kolei, działające przy Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Szczecinie oraz Posejdon Center. Prezentowana jest m.in. kolejowa makieta modułowa w skali H0 1:87, TT 1:120 oraz makieta w skali 1 1:32 i kolejka ogrodowa w skali G 1:22,5.

Na wielu makietach ukryte są prawdziwe perełki. Ktoś, kto bacznie im się przygląda, wychwyci wiele ciekawych rzeczy i scenek. Chętnych nie brakuje - modelarska impreza przyciąga całe rodziny.

- Śmiejemy się, że to wystawa dla tatusiów - mówi Wojciech Kowalski, prezes ZKMK w Szczecinie. - Bo oczywiście chodzi o to, żeby pokazać te kolejki dzieciom, ale też żeby przez chwilę samemu tak się poczuć.

W tym roku podczas imprezy prezentują się również modelarze ze Szczecińskiego Paprykarza Modelarskiego, którzy opowiadają o tej wymagającej cierpliwości i precyzji pasji. Nawet na mały samochodzik trzeba poświęcić czasem pięćdziesiąt godzin.

Dlaczego warto być modelarzem

Janusz Lewkowicz, modelarz i organizator tej części wystawy przekonuje, że to wspaniałe hobby.

- Przychodzi czterdziestoletni mężczyzna i mówi, że chciałby zacząć - opowiada. - Trochę późno, ale lepiej późno niż wcale. Ludzie chcą się zająć tą pasją, by zapomnieć o tym, czym się zajmują na codzień, trochę od tego odpocząć, odreagować. To jest inny świat. Nawet jeśli coś modelarzowi nie wychodzi, to jest inna złość. To nie jest tylko sam fakt, że skleja się jakiś samolocik. Pasja często zaczyna się od dziecka. W każdym modelu jest krótki opis. Ale z czasem modelarzowi zaczyna brakować wiedzy, więc szuka szczegółów. Prawdziwi modelarze mają taką wiedzę na temat tego samolotu, czołgu czy okrętu, co niektórzy zawodowcy.

Wystawę makiet kolejowych można odwiedzać 6 listopada (sobota) do godz. 18 i 7 listopada (niedziela) w godzinach 11-15. Wstęp jest darmowy. Imprezie patronuje „Kurier Szczeciński”.

(gan)