Uwaga: ropuchy w drodze! [GALERIA]

Zew natury - instynkt przetrwania - zmusza ropuchy szare do wiosennej migracji. Trasy ich wędrówek właśnie zostały oznaczone i zabezpieczone. Fot. Centrum Informacji Miasta

Rozpoczął się ich okres godowy. Migrują więc - ku wodzie - żeby zapewnić ciągłość naturze. Nie jedź ul. Kopalnianą, zwolnij na ul. Smoczej i Jęczmiennej, nie parkuj przy Jez. Szmaragdowym - chronionym płazom ocal życie.

Bufo bufo, czyli ropucha szara, to gatunek zagrożony wyginięciem, stąd chroniony. Sporo jego stanowisk jest w Szczecinie. Najmocniejsze na prawobrzeżu, w rejonie ul. Kopalnianej i Smoczej. Kiedy więc rozpoczyna się płazów okres wiosennej migracji, ruszają ku Jezioru Szmaragdowemu. Gdzie ginęłyby, rozjeżdżane przez samochody.

- Nad bezpieczeństwem płazów w tym okresie, jak zawsze, czuwają pracownicy wydziału lasów miejskich Zakładu Usług Komunalnych. Chodzi o to, aby nie ginęły pod kołami dojeżdżających do jeziora samochodów. W związku z tym górny parking przy Szmaragdowym został tymczasowo zamknięty. Osoby odwiedzające tę okolicę prosimy, aby pozostawiały auta na dolnym parkingu i nie przejeżdżały ul. Kopalnianą - przekazuje Paulina Łątka z Centrum Informacji Miasta. - Dodatkowo, aby ograniczyć obecność ropuch na jezdni, rozstawiono wzdłuż specjalne ogrodzenia z geowłókniny, które zatrzymują płazy w bezpiecznym miejscu. Następnie, nad wodę, przenoszą je pracownicy lasów miejskich. Podobne zabezpieczenia zostały zamontowane również wzdłuż ul. Jęczmiennej, przez którą ropuchy przechodzą do pobliskiego stawu.

Ropuchy szare migrują również w rejon Jez. Goplana. Choć trasy w Lesie Arkońskim są niedostępne dla samochodów, to otwarte dla rolkowców i jednośladów. Do nich również odnosi apel: „Uwaga! Płazy na drodze. Zwolnij!"

- Wszystkie osoby, które spacerują w okolicach Jeziora Szmaragdowego oraz Goplany i spotkają na swojej drodze ropuchy bufo bufo prosimy, aby nie próbowały ich przenosić i pozostawiły płazom przestrzeń do wędrówki - dodaje Paulina Łątka z CIM.

Zew natury będzie wymuszał migrację na ropuchach szarych jeszcze przez kilka tygodni. Tyle też potrwa specjalna ochrona i utrudnienia z nią związane zarówno w rejonie Szmaragdowego, jak i Goplany. ©℗

(an)