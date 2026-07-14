Uwaga na zmiany w organizacji ruchu. Kolejny etap budowy

Fot. Anna Gniazdowska

W związku z kolejny etapem budowy nowej infrastruktury drogowej w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej od wtorku 14 lipca należy spodziewać się zmian w organizacji ruchu.



Zmiana w czasowej organizacji ruchu związana jest z budową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz wykonaniem podbudowy nowej jezdni. Obejmować ona będzie: zamknięcie obszaru robót od strony ulicy Stołczyńskiej oraz od strony torów kolejowych i wprowadzenie ruchu wahadłowego na ulicy Stołczyńskiej na wysokości skrzyżowania za parkingiem SKM Skolwin. Objazd do stanicy wodniackiej „Wodna”, KS ŚWIT i papierni Skolwin wyznaczony został nową drogą.

(K)

REKLAMA

REKLAMA