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Uwaga na zmiany w organizacji ruchu. Kolejny etap budowy

Data publikacji: 14 lipca 2026 r. 06:31
Ostatnia aktualizacja: 14 lipca 2026 r. 06:31
Uwaga na zmiany w organizacji ruchu. Kolejny etap budowy
Fot. Anna Gniazdowska  

W związku z kolejny etapem budowy nowej infrastruktury drogowej w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej od wtorku 14 lipca należy spodziewać się zmian w organizacji ruchu.

Zmiana w czasowej organizacji ruchu związana jest z budową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz wykonaniem podbudowy nowej jezdni. Obejmować ona będzie: zamknięcie obszaru robót od strony ulicy Stołczyńskiej oraz od strony torów kolejowych i wprowadzenie ruchu wahadłowego na ulicy Stołczyńskiej na wysokości skrzyżowania za parkingiem SKM Skolwin. Objazd do stanicy wodniackiej „Wodna”, KS ŚWIT i papierni Skolwin wyznaczony został nową drogą.
(K)

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