Uwaga na skrzyżowaniach. Zmiany w rejonie ul. Mieszka I

Zmiany, które poprawią przepustowość skrzyżowań, celowo wprowadzono przed 1 listopada tak, aby ułatwić poruszanie się pojazdów i pieszych w czasie wzmożonego ruchu. Fot. Dariusz Gorajski

Na trzech skrzyżowaniach w ciągu ul. Mieszka I w Szczecinie wprowadzono zmiany stałej organizacji ruchu. Kierowcy powinni uważać na skrzyżowaniach ul. Mieszka I z ul. Wierzbową, ul. Mieszka I z ul. Białowieską i ul. Mieszka I z ul. Milczańską. Niestety, wielu jeździ na pamięć i już pierwszego dnia po wprowadzeniu zmian dochodziło do niebezpiecznych sytuacji.

- Zmiany, które poprawią przepustowość skrzyżowań celowo wprowadzono przed Wszystkich Świętych tak, aby ułatwić poruszanie się pojazdów i pieszych w czasie wzmożonego ruchu - tłumaczy Kacper Reszczyński z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

Na skrzyżowaniu ul. Mieszka I z ul. Wierzbową wlot z ul. Wierzbowej w lewo możliwy jest już nie tylko z pasa do skrętu w lewo, ale również z pasa do skrętu w prawo. Zmiana poprawi przepustowość ul. Wierzbowej na kierunku od ul. Reczańskiej. Na skrzyżowaniu ul. Mieszka I i ul Białowieskiej poprawiono oznakowania poziome. Przez zmianę programu sygnalizacji świetlnej likwidacji uległa kolizja pomiędzy pojazdami wyjeżdżającymi w lewo z ul. Białowieskiej z pieszymi na przejściu w ciąg ul. Mieszka I. Poprawiła się także sytuacja pieszych - możliwe jest w jednym kierunku przejście na jednym cyklu dwóch przejść ciągu ul. Mieszka I. Zmiana powinna upłynnić także ruch pojazdów na skręcie w prawo z ul. Mieszka I w ul. Białowieską. Z kolei na skrzyżowaniu ul. Mieszka I z ul. Milczańską wlot z ul. Milczańskiej w lewo możliwy jest już nie tylko z pasa do skrętu w lewo, ale również z pasa do skrętu w prawo. W związku tym małej korekcie uległ program sygnalizacji świetlnej. Możliwość skrętu w lewo z ul. Milczańskiej w ciąg ul. Mieszka I poprawi przepustowość ul. Milczańskiej na kierunku od ul. Powstańców Wielkopolskich.

I właśnie na dwóch skrzyżowaniach ul. Mieszka I - na wylocie z ul. Wierzbowej i Milczańskiej - pojawiły się największe problemy. Dotychczas kierowcy mogli skręcić w lewo jedynie z lewego pasa. Pokonując skrzyżowanie wjeżdżali od razu na prawy pas ul. Mieszka I. Obecnie muszą się trzymać pasa lewego, bo na prawej są jadące prawidłowo pojazdy, które korzystały z prawego pasa wyjeżdżając z Wierzbowej czy Milczańskiej. Zmiany nie tylko poprawiają przepustowośćobu skrzyżowań, ale także ułatwiają manewr kierowcom przegubowych autobusów, którzy teraz mogą łagodniej pokonywać zakręt.

Niestety, wielu kierowców jeździ na pamięć. Na skrzyżowaniach, na których wprowadzono udogodnienia, co chwilę słychać klaksony i pisk opon przy gwałtownym hamowaniu. A to nie koniec zmian w tej części Szczecina. Kolejne mają być wprowadzone już niebawem.

Jak zapowiada ZDiTM, w ciągu ul. Milczańskiej na odcinku od wiaduktu kolejowego do ul. Mieszka I planowana jest wymiana nawierzchni bitumicznej. Jeśli warunki atmosferyczne będą korzystne, wymiana powinna się zakończyć do końca br. Po naniesieniu nowej nakładki wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu m.in. wyznaczone zostanie dodatkowe przejście dla pieszych na wysokości centrum handlowego. Wprowadzone zostaną tam także dodatkowe przystanki autobusowej komunikacji miejskiej w obu kierunkach.

Tomasz TOKARZEWSKI