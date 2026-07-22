Utrudnienia w ruchu i komunikacji

Fot. Dariusz Gorajski

W związku z organizacją w dniach 23-26 lipca Jarmarku Jakubowego w rejonie Placu Orła Białego wystąpią utrudnienia w ruchu i zmiany w komunikacji.

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Zamknięcie ruchu na czas trwania wydarzenia nastąpi zgodnie z czasową jego organizacją obowiązującą w ciągu: ul. Wyszyńskiego, ul. Mariackiej, ul. Kuśnierskiej, ul. Grodzkiej, ul. Farnej, ul. Sołtysiej i ul. Tkackiej od 22 lipca od godz. 6 do 26 lipca do godz. 23.59.

Linia 52 będzie kursowała na trasie od ul. Wyszyńskiego – Brama Portowa – Plac Zwycięstwa – Brama Portowa – Wyszyńskiego i dalej po stałej trasie do przystanku Wyspa Pucka wg obowiązującego rozkładu jazdy. Czasowej likwidacji ulegają przystanki „Tkacka” i „Grodzka”.

Na trasie objazdu wyznaczone zostaną dodatkowe przystanki: „Brama Portowa” (nr 10822) na ul. Wyszyńskiego wspólny z liniami 7, 8, 75, 76, „Plac Zwycięstwa” (nr 10741) wspólny z liniami 61 i 76, „Brama Portowa” (nr 10823) wspólny z linią 76 (przy kwiaciarkach) – będzie to przystanek końcowy dla tej linii.

(K)

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