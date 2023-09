Utrudnienia na ulicy Bieszczadzkiej. Prace przy przebudowie przepompowni

Mieszkańcy ulicy Bieszczadzkiej w najbliższych dniach muszą spodziewać się utrudnień. Fot. ZWiK

Rozpoczęły się prace związane z przebudową przepompowni ścieków na szczecińskich Gumieńcach. Mieszkańcy ulicy Bieszczadzkiej w najbliższych dniach muszą spodziewać się utrudnień. W ramach zadania wybudowany zostanie także nowy rurociąg, a to będzie się wiązało z czasowym zamknięciem ulicy.

– Przedmiotem inwestycji jest budowa nowej przepompowni ścieków i likwidacja starej, której obecna wydajność jest zbyt mała – informuje Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. – Pompownia służy do transportu ścieków w sytuacji, gdy nie istnieje techniczna możliwość odprowadzenia ich z danego terenu w sposób grawitacyjny. Jak działa taka pompownia? Ścieki wpływają do niej w sposób grawitacyjny i po osiągnięciu zadanego poziomu następuje uruchomienie pomp, które wtłaczają całość do rurociągu ciśnieniowego i przesyłają do najbliższego kolektora grawitacyjnego. W eksploatacji posiadamy 162 pompownie.

Nowa pompownia będzie umieszczona w studni polimerobetonowej o średnicy 1,5 m, z pompami zatapialnymi.

– Teren prac będzie dokładnie zabezpieczony, ponieważ wokół prowadzone będą wykopy na ponad 5 metrów – tłumaczy H. Pieczyńska. – Docelowo teren zostanie na nowo wygrodzony i oświetlony. Realizacja zadania uwzględni obecne oraz przyszłe potrzeby tego obszaru.

Wraz z przepompownią zaprojektowany został nowy rurociąg tłoczny o długości ponad 70 m. Ponieważ umieszczony on będzie w pasie ulicy Bieszczadzkiej, w trakcie budowy konieczne będzie jej zamknięcie. Utrudnienia rozpoczną się w najbliższą środę 27 września. Ulica Bieszczadzka będzie zamknięta na wysokości numeru 14 przez około 7 dni. W kolejnym etapie mieszkańcy mogą się spodziewać zawężenia pasa i ruchu wahadłowego.

Wartość umowy podpisanej przez Przedsiębiorstwo Usług Hydrotechnicznych RUSIECKI Adam Rusiecki sp. z o.o. to ponad 700 tys. zł.

(K)