Uściski dla Babć i Dziadków! W środę i czwartek piękne święto

Fot. Dariusz GORAJSKI

!Dziś obchodzimy Dzień Babci, a jutro Dzień Dziadka. W Przedszkolu nr 54 „Plastusiowo” przy ul. Stefana Jaracza w Szczecinie przygotowania do tego wyjątkowego święta trwały od kilku miesięcy. Do uroczystości szykowały się m.in. pięciolatki z grupy „Pszczółki”, z ogromnym zaangażowaniem ucząc się wierszy, piosenek i układów tanecznych.

Dzieci doskonale wiedzą, jak ważne jest to święto. Swój artystyczny program zaprezentują w najbliższy czwartek. Ale miłość i wdzięczność okazują babciom oraz dziadkom każdego dnia.

– Każda grupa w naszym przedszkolu ma inny termin uroczystości, aby stworzyć dziadkom kameralną, rodzinną atmosferę – o przygotowaniach do świętowania opowiadała nauczycielka grupy, Agata Chabowska. – Dzieci będą śpiewać, recytować wiersze i tańczyć. Dziadkowie są dla nas wyjątkową publicznością – ich wzruszenie i uśmiechy na twarzach to największa nagroda.

Przy takiej okazji nie może zabraknąć uścisków i życzeń.

– Życzę babci i dziadkowi dużo zdrówka – mówi Ignacy. – Żeby byli szczęśliwi i mieli dobre pomysły – dodaje Mateusz.

A my oczywiście dołączamy do życzeń! ©℗

(dg)

