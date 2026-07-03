Urzędnicy oskarżeni o korupcję, niedopełnienie obowiązków i płatną protekcję

Fot. Arleta Nalewajko

Prokuratura Regionalna w Szczecinie oskarżyła 12 osób — w tym pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego — o korupcję, niedopełnienie obowiązków, płatną protekcję i wyrządzenie szkody majątkowej w mieniu województwa. Nieprawidłowości związane były z realizacją dwóch projektów unijnych.

REKLAMA

Rzeczniczka prasowa Urzędu Marszałkowskiego Gabriela Wiatr, komentując sprawę, podkreśliła, że województwo ma w tej sprawie status potencjalnie pokrzywdzonego, a osoby oskarżone są uważane za niewinne, dopóki nie zostaną prawomocnie skazane.

Prokuratura skierowała do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko 12 osobom oskarżonym o korupcję, niedopełnienie obowiązków i płatną protekcję oraz wyrządzenie w mieniu Województwa Zachodniopomorskiego szkody majątkowej w łącznej kwocie ponad 2,7 mln zł.

Do nieprawidłowości doszło podczas realizacji dwóch projektów dofinansowanych ze środków unijnych. Pierwszy dotyczył wzmocnienia potencjału rekreacyjnego i turystycznego Pomorza Zachodniego poprzez budowę parku etnograficznego w Niechorzu, a drugi Papieskiego Szlaku Kajakowego Drawy i Korytnicy.

Śledztwo w tej sprawie wszczęto we wrześniu 2021 r. w oparciu o wyniki ustaleń funkcjonariuszy CBA. Zarzuty dotyczą lat 2019-2022.

Aktem oskarżenia objęto dyr. Wydziału Współpracy Terytorialnej i Turystyki w Zachodniopomorskim Urzędzie Marszałkowskim, urzędników zatrudnionych na stanowiskach specjalistów w różnych wydziałach Urzędu Marszałkowskiego, lokalnych przedsiębiorców i jednocześnie prezesów lokalnych stowarzyszeń działających na rzecz regionu, osoby zatrudnione przy realizacji projektów, odpowiedzialne m.in. za sporządzenie dokumentacji potwierdzającej wykonanie określonych prac lub robót oraz byłego burmistrza Drawna.

- Województwo zachodniopomorskie ma w tej sprawie status potencjalnie pokrzywdzonego, a osoby oskarżone są uważane za niewinne, dopóki nie zostaną prawomocnie skazane. W Polsce o winie i karze decyduje niezawisły i niezależny sąd, dlaczego czekamy na rozstrzygnięcie sądu – przekazała rzeczniczka prasowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Gabriela Wiatr.

- Z jednej strony zabezpieczamy interesy województwa jako potencjalnie pokrzywdzonego w przypadku uznania winy oskarżonych, z drugiej — mamy nadzieję, że zarzuty wobec urzędników się nie potwierdzą i zostaną uniewinnieni. Oba projekty zostały skutecznie zrealizowane i rozliczone, więc trudno na tym etapie mówić o szkodzie województwa – dodała.

Dyrektor Wydziału Współpracy Terytorialnej i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego został oskarżony o przyjęcie korzyści majątkowej w postaci darmowego pobytu w hotelu oraz zatrudnienia członków rodziny przy realizacji inwestycji.

- Prokurator zarzucił oskarżonemu, że podejmował on m.in. niezgodne z prawem czynności mające na celu przyznanie dofinansowania konkretnemu podmiotowi. W toku śledztwa ustalono, że oskarżony sprzyjał konkretnemu beneficjentowi oraz wybranemu wykonawcy w realizacji i rozliczeniu inwestycji – przekazała rzeczniczka prasowa Prokuratury Regionalnej w Szczecinie Małgorzata Wojciechowicz.

Zarzucono mu też przekroczenie uprawnień, zgodnie z którymi był zobowiązany do wykonywania powierzonych mu zadań, kierując się zasadą rzetelności, bezstronności, bezinteresowności, profesjonalizmu i równego traktowania stron.

- Ustalono, że oskarżony podejmował czynności zmierzające do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu na rzecz konkretnego beneficjenta, podpisania korzystnych aneksów do umowy, w tym do pozytywnego zweryfikowania przedkładanych dokumentów, wypłaty zaliczek, rozliczania płatności, wiedząc, że podmiot ubiegający się o dotację nie posiada wystarczających środków finansowych na realizację inwestycji – wyjaśniła Wojciechowicz.

Aktem oskarżenia objęto również dwóch innych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, którym przedstawiono zarzuty przekroczenia obowiązków służbowych oraz powoływania się na wpływy w instytucji samorządowej, a tym samym działała na szkodę interesu publicznego.

- Jeden z urzędników, wywołując u ubiegającego się o dofinansowanie przedsiębiorcy przekonanie o istnieniu wpływów w Urzędzie Marszałkowskim, przyjął od niego korzyść majątkową w postaci darmowych pobytów w hotelu w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy w postaci otrzymania dofinansowanie w kwocie 30 tys. zł na zorganizowanie konkretnego projektu – przekazała rzeczniczka Prokuratury Regionalnej.

- Kolejna osoba, odpowiedzialna za rozliczenie konkretnego projektu usnęła dokumentację fotograficzną, z której wynikało, że zadanie to nie zostało zrealizowane zgodnie z umową – dodała.

Przedsiębiorcom, którzy zawarli z urzędem umowy na dofinansowanie projektów, zarzucono m.in. oszustwo oraz wystawienie lub posługiwanie się nierzetelnymi, lub poświadczającymi nieprawdę dokumentami, a tym samym doprowadzenie Województwa Zachodniopomorskiego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

Chodzi o kwotę 2 495 234,90 zł – przy realizacji inwestycji w postaci Parku Etnograficznego w Niechorzu, 286 931,09 zł – przy realizacji inwestycji Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy oraz ponad 6 tys. zł w związku z realizacją projektu „Przyroda w regionie, w którym żyjemy, jest nam bliska – akcja zbierania odpadów z terenów leśnych w subregionie Drawy”. Popełnienie przestępstw zarzucono również byłemu burmistrzowi Drawna. Zdaniem prokuratury nie dopełnił on obowiązków i przekroczył swoje uprawnienia. - Ustalono, że oskarżony wobec wybranych podatników w sposób dowolny i wbrew obowiązującym przepisom, albo nie wydawał decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, albo wydawał decyzje o jego umorzeniu w łącznej kwocie około 84 tys. zł – przekazała Wojciechowicz.

- Oskarżonemu zarzucono również, że jako osoba zobowiązana do składania oświadczeń majątkowych w latach 2022-2024 złożył niezgodne z prawdą oświadczenia majątkowe, zatajając istotne składniki swojego majątku — dodała. Za przyjęcie i wręczenie korzyści majątkowej oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności, za oszustwo związane z mieniem znacznej wartości od roku do 10 lat; za poświadczenie nieprawdy w dokumentach od 6 miesięcy do 8 lat, a za przestępstwo złożenia fałszywego oświadczenia majątkowego od 6 miesięcy do 8 lat.

Copyright

REKLAMA