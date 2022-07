Urządzą chodnik wzdluż ulicy Broniewskiego

Pod koniec tego lata piesi będą mogli korzystać z nowego chodnika wzdłuż ul. Broniewskiego w Szczecinie. Pobocze po przeciwnej stronie szpitalnego kompleksu to do tej pory pas klepiska i wertepów, na których skraju od wąskiej jezdni dzieli go szpaler wiekowych drzew. W części zarasta mieszanką trawy i chwastów, a częściowo przechodnie zdążyli wydeptać tam dukt. Dodatkowo to wszystko wygrodzone jest słupkami, by nie parkowały samochody.

Prace ZDiTM zlecił spółce ELBUD SZCZECIN za kwotę 528 900 zł brutto. Według umowy powinien uporać się z zadaniem w dwa miesiące. Wykonawca przejął plac budowy w minionym tygodniu.

- Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi, w szczególności pieszych, poprzez budowę chodnika oraz przebudowę i remont zjazdów po wschodniej stronie ulicy - tłumaczy Hanna Pieczyńska, rzeczniczka prasowa ZDiTM.

Organizacja tymczasowa na ul. Broniewskiego została podzielona na dwa etapy, w obu nastąpi częściowe zajęcie pobocza i zawężenie jezdni. W związku z tym zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania i postoju, a także ograniczenie prędkości do 30 km/h. Pierwsze znaki ostrzegawcze drogowcy już ustawili, m.in. od wjazdu w jej odcinek od strony skrzyżowania z ul. Arkońską.



Prace obejmą odcinek od ul. Broniewskiego 14, tj. od okolic zabudowań pobliskiej Szkoły Podstawowej „TAK” oraz dalej wzdłuż internatu Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, terenu z zabudowaniami Domu Pomocy Społecznej aż do budynku administracyjnego szpitala przy ul. Broniewskiego 2.

(M)