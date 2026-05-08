Upamiętnili 81. rocznicę zakończenia II wojny światowej [GALERIA]

Fot. Facebook Prezydent Szczecina

W czwartek 8 maja przy pomniku Pamięci Kombatantów na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie odbyły się uroczystości z okazji 81. rocznicy zakończenia II wojny światowej.

REKLAMA

W wydarzeniu udział wzięli m.in. kombatanci, przedstawiciele władz samorządowych i rządowych, duchowieństwo, służby mundurowe, harcerze i mieszkańcy miasta. Na zakończenie oficjalnej uroczystości jej uczestnicy złożyli kwiaty pod pomnikiem.

Zakończenie II wojny światowej w Europie nastąpiło 8 maja 1945 roku. Oficjalnym dokumentem kończącym działania wojenne był akt bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy, podpisany w Berlinie przez feldmarszałka Wilhelma Keitla, reprezentującego dowództwo niemieckie.

II wojna światowa była największym i najbardziej krwawym konfliktem w historii. Trwała 6 lat i pochłonęła, według różnych szacunków, od ponad 50 do 80 milionów istnień ludzkich, z których większość stanowili cywile.

Choć w Europie walki ustały w maju, konflikt na Pacyfiku trwał do 2 września 1945 roku, kiedy to Japonia podpisała akt kapitulacji na pokładzie pancernika USS Missouri.

(k)

REKLAMA