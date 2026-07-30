Upał w Szczecinie. Mieszkańcy szukają cienia i ochłody

Fot. Dariusz Gorajski

Upał dotarł do Szczecina. W czwartek około godziny 13 termometry w różnych częściach miasta pokazywały już 32 stopnie Celsjusza. W centrum wyraźnie ubyło przechodniów, a ci, którzy musieli wyjść z domów, szukali schronienia w cieniu drzew i sposobów na chwilę ochłody.

REKLAMA

Widok pustych ulic najlepiej pokazuje, jak wysokie temperatury wpłynęły na codzienne życie mieszkańców. Znacznie mniej osób niż dzień wcześniej można było spotkać także na Jasnych Błoniach. Miejsce, które zwykle o tej porze roku tętni życiem i przyciąga osoby odpoczywające na trawnikach, w czwartkowe popołudnie niemal opustoszało.

Ochłodę przynoszą ustawione w kilku punktach miasta kurtyny wodne i zraszacze. Chętnie korzystają z nich przechodnie, zatrzymując się choć na chwilę, by odetchnąć od wysokiej temperatury. Jedno z takich urządzeń działał na Placu Adamowicza.

Podczas upałów należy ograniczać przebywanie na słońcu w najgorętszych godzinach dnia, regularnie pić wodę i unikać intensywnego wysiłku fizycznego. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby starsze, dzieci oraz przewlekle chorzy.

Pod żadnym pozorem nie zostawiajmy dzieci ani zwierząt w samochodzie!

(dg)

REKLAMA