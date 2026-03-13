Upadek z dachu w Marianowie. 44-letni mężczyzna trafił do szpitala

Do groźnego wypadku doszło w piątek przed południem w Marianowie (pow. stargardzki). Mężczyzna wykonujący prace na dachu jednego z budynków przy ul. Brzegiem Jeziora spadł z wysokości.

Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. O zdarzeniu poinformowali druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie, a w akcji uczestniczył zespół ratownictwa medycznego, policja oraz strażacy z OSP.

Poszkodowanym okazał się 44-letni mężczyzna. Jak przekazała Natalia Dorochowicz, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, doznał on poważnych obrażeń. – Na miejscu wezwania znajdował się poszkodowany mężczyzna z urazem kręgosłupa i miednicy – informuje rzeczniczka.

Pacjent w chwili przybycia służb był przytomny i w stanie stabilnym. Po wykonaniu niezbędnych medycznych czynności ratunkowych został przetransportowany do szpitala. Okoliczności wypadku są ustalane.

