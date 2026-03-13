Piątek, 13 marca 2026 r. 
REKLAMA

Upadek z dachu w Marianowie. 44-letni mężczyzna trafił do szpitala

Data publikacji: 13 marca 2026 r. 20:25
Fot. OSP Marianowo  

Do groźnego wypadku doszło w piątek przed południem w Marianowie (pow. stargardzki). Mężczyzna wykonujący prace na dachu jednego z budynków przy ul. Brzegiem Jeziora spadł z wysokości.

REKLAMA

Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. O zdarzeniu poinformowali druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie, a w akcji uczestniczył zespół ratownictwa medycznego, policja oraz strażacy z OSP.

Poszkodowanym okazał się 44-letni mężczyzna. Jak przekazała Natalia Dorochowicz, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, doznał on poważnych obrażeń. – Na miejscu wezwania znajdował się poszkodowany mężczyzna z urazem kręgosłupa i miednicy – informuje rzeczniczka.

Pacjent w chwili przybycia służb był przytomny i w stanie stabilnym. Po wykonaniu niezbędnych medycznych czynności ratunkowych został przetransportowany do szpitala. Okoliczności wypadku są ustalane.

(w)

REKLAMA
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj

REKLAMA

Pogoda

10 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA