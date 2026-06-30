Unia nie dla Ukrainy? Prof. Jan Żaryn w Szczecinie

Prof. Jan Żaryn Fot. Karol CIEPLIŃSKI

,,Dla państw zachodnich powinno stać się jasne, że taki kraj jak Ukraina, nie powinien znaleźć się w Unii Europejskiej” – mówi prof. Jan Żaryn Kurierowi Szczecińskiemu. Historyk zabrał głos w sprawie odebrania prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego.

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– Prezydent Nawrocki w mojej ocenie podjął dobrą decyzję odbierając order prezydentowi Ukrainy. Postąpił zgodnie z głosem społecznym. Nie możemy pozwolić sobie na brak pamięci o tym co się stało na kresach – o rzezi Polaków z rąk nacjonalistów ukraińskich.

Jan Żaryn uważa, że w sprawie Rzezi Wołyńskiej potrzebny jest rozgłos na Zachodzie Europy.

– Paradoksalnie zamieszanie wokół orderu może wyjść nam na dobre. Temat rzezi na Wołyniu staje się lepiej znany w Europie Zachodniej, a to może pomóc w naciskach na Ukrainę, aby ta przeprowadziła ekshumację polskich ofiar w pełnej skali. Oczywiście Ukraina nie chce tego zrobić, bo to nie leży w jej interesie.

Profesor Żaryn krytycznie odniósł się też do kwestii wstąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej. ©℗

(CK)

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