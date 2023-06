Umowa Świnoujścia z Gaz-Systemem. Tymczasowe ułatwienia w dostępie do plaży i zabytków [GALERIA]

Porozumienie pomiędzy Gminą Miastem Świnoujście i spółką Gaz-System dotyczące wdrożenia alternatywnych - tymczasowych - rozwiązań ułatwiających dostęp do plaży na Warszowie i świnoujskich zabytków podpisano w czwartek (29 czerwca). Mają być gotowe w ciągu kilku najbliższych tygodni.

Negocjacje pomiędzy Gminą Miasto Świnoujście a spółką Gaz-System rozpoczęły się po tym, kiedy decyzją wojewody zachodniopomorskiego, w kwietniu tego roku ustanowiona została 200-metrowa, ochronna strefa wokół Terminalu LNG. W jej zasięgu znalazła się ul. Ku Morzu, którą można dotrzeć do plaży na Warszowie oraz dostęp do najsłynniejszych świnoujskich zabytków - Latarni Morskiej i Fortu Gerharda. W efekcie mieszkańcy stracili możliwość korzystania z plaży i lądowy dostęp do wspomnianych zabytków. W związku z wprowadzeniem czasowego zakazu przebywania na obszarze wokół terminalu LNG, konieczne było pilne wdrożenie rozwiązań umożliwiających mieszkańcom i turystom dostęp do terenów Gminy Miasto Świnoujście, plaży oraz znajdujących się tam obiektów: Fortu Gerharda, Latarni Morskiej.

W rezultacie podpisanego porozumienia, GAZ-SYSTEM sfinansuje budowę drogi oraz uruchomienie komunikacji autobusowej do plaży w okolicy Podziemnego Miasta oraz przekaże pieniądze na dopłaty do biletów na rejsy białej floty do Fortu Gerharda i Latarni Morskiej. Koszt tych przedsięwzięć wyniesie ponad 1 mln złotych. Porozumienie w sprawie realizacji tych rozwiązań podpisali: Janusz Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia oraz Marcin Chludziński, prezes zarządu GAZ-SYSTEM, Artur Zawartko, wiceprezes zarządu GAZ-SYSTEM w obecności Anny Łukaszewskiej-Trzeciakowskiej, pełnomocnik rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej oraz Zbigniewa Boguckiego, Wojewody Zachodniopomorskiego.

Działania ustanowione w porozumieniu obejmują najbliższe miesiące wakacyjne oraz wrzesień bieżącego roku.

- Porozumienie obejmuje rozwiązania tymczasowe, które nie spełnia wszystkich oczekiwań mieszkańców prawobrzeżnej części miasta – mówi prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz. - Jednak wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, wraz ze spółką GAZ-SYSTEM i ze wsparciem wojewody zachodniopomorskiego będziemy wspólnie pracować nad rozwiązaniami długoterminowymi.

Realizacja porozumienia z września 2022 r., dotycząca budowy nowego przebiegu ul. Ku Morzu została zawieszona.

W ramach porozumienia GAZ-SYSTEM utwardzi drogę leśną prowadzącą na plażę w okolicach Podziemnego Miasta. Prace będą wykonywane na drugim odcinku (do samej plaży). Pierwszy wykonano jeszcze przed długim weekendem majowym. Dodatkowo spółka przeprowadzi utwardzenie nieużytków i części plaży pod plac manewrowy dla pojazdów ratunkowych i miejsca pod stojaki rowerowe. Po stronie spółki jest również zakup stojaków, ławeczek, a także urządzeń zaplecza sanitarnego (kosze na nieczystości oraz przenośne toalety), których utrzymanie będzie należało do miasta. Mieszkańcy i turyści będą mogli dojechać z Warszowa do plaży autobusami Komunikacji Miejskiej. Na uruchomienie nowej linii spółka przeznaczy 150 tysięcy złotych. Przejazdy będą biletowane, zgodnie z zasadami Komunikacji Autobusowej w Świnoujściu. W porozumieniu zadbano także o zapewnienie możliwości bezpiecznego korzystania przez mieszkańców miasta oraz przez turystów z nabrzeża GPK w celu dotarcia do Latarni Morskiej oraz Fortu Gerharda. Oprócz ustawienia barierek ochronnych, wykonania oznakowania dla ruchu turystycznego oraz montażu ławek dla turystów.

GAZ-SYSTEM dofinansuje bilety na rejsy statkami przez trzy najbliższe miesiące, zapewniając tym samym dostęp do zabytków. W tej kwestii GAZ-SYSTEM będzie współpracował z Fundacją Karola Rafała Estreichera z siedzibą w Świnoujściu. Dopłata finansowa ma być ustalona na poziomie zapewniającym możliwie najniższy koszt biletów za rejsy.

