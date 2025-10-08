Umowa podpisana. Przystań na Kanale Ceglanym się zmieni

Budowa potrwa rok. Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Nowy pomost, slip dla kajaków i przestrzeń rekreacyjna – tak zmieni się przystań na Kanale Ceglanym. Umowa na realizację inwestycji została podpisana.

– Prace obejmować będą niwelację terenu po stronie odwodnej istniejących wałów przeciwpowodziowych, budowę wiaty krytej zamykanej ze stojakiem do przechowywania kajaków, budowę instalacji elektrycznej, montaż szafki ZKP oraz opraw oświetleniowych – przypomina Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji. – Przystań zostanie wyposażona w elementy małej architektury, tj. wiatę ze stołem i ławeczkami, ławeczki wolnostojące, stojak na kajaki, stojak do suszenia kapoków, palenisko na ognisko, kosze na śmieci, stojaki rowerowe. Wybudowane zostanie ogrodzenie oraz brama wjazdowa. Regulację przejdzie brzeg kanału ceglanego w postaci umocnionej skarpy ziemnej oraz wykonanie w obrębie umocnionej skarpy schodów skarpowych oraz fundamentu pod trap. Wybudowany zostanie pomost pływający oraz dwa slipy pływające do wyciągania kajaków na pomost i ląd.

Wykonawcą jest firma RSK WOLIN Sławomir Zinow. Termin realizacji to rok od daty zawarcia umowy z wykonawcą. Koszt zadania – 964 243 zł brutto.

Inwestycja jest realizowana w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2023. Nadzór sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

(K)