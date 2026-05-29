Ulica Emilii Plater zamknięta dla ruchu. Zmiany w komunikacji miejskiej

Fot. archiwum

Remontowana ulica Emilii Plater w piątek o godz. 13 została zamknięta dla ruchu w kierunku Stoczni Szczecińskiej.

REKLAMA

Marta Kwiecień-Zwierzyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie wyjaśnia, że stało się tak w związku z koniecznością usunięcia infrastruktury podziemnej i podmycia drogi ujawnionego przez wykonawcę w trakcie prowadzonych prac.

Na czas zamknięcia wprowadzono zmiany w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej. Autobusy linii 53 i 67 pojadą częściowo zmienioną trasą. Tym samym wyłączone zostaną z obsługi pasażerskiej przystanki ,,Plac Matki Teresy z Kalkuty’’ (10712) i „Emilii Plater” (10412).

Autobusy linii 53 i 67 od przystanku „Sczanieckiej” (14121) pojadą do przystanku „Stocznia Szczecińska” ulicą Sczanieckiej i 1 Maja, tj. trasą linii 60. Na trasie objazdu zostaną uruchomione dodatkowe przystanki, wspólne z linią 60 tj. Fabryka Wody” (19012) i 1 Maja Business Park” (17212).

(k)

REKLAMA