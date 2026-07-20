Ulewa nad Szczecinem. Przewrócone drzewo uszkodziło cztery auta

Przy al. Wojska Polskiego przewrócone drzewo uszkodziło cztery samochody i zablokowało drogę. Fot. Facebook/ Suszą! Szczecin

Silne opady deszczu nad Szczecinem spowodowały serię interwencji straży pożarnej. Przy al. Wojska Polskiego przewrócone drzewo uszkodziło cztery samochody i zablokowało drogę, a służby prowadzą działania także w innych częściach miasta.

REKLAMA

O godz. 14.55 do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie wpłynęło zgłoszenie o drzewie przewróconym w Alei Wojska Polskiego przy numerze 40.

- W wyniku zdarzenia uszkodzone zostały cztery samochody osobowe - informuje kpt. Bartosz Janicki, oficer prasowy szczecińskiej straży pożarnej. - Działania służb nadal trwają, a droga jest obecnie zablokowana.

W związku z intensywnymi opadami, które przeszły nad Szczecinem, straż odnotowała też kilka innych zdarzeń.

- Najwięcej zgłoszeń napłynęło z rejonu ulic Madalińskiego, Starkiewicza i Dąbrowskiego - informuje kpt. Janicki. - Tam również działamy, jesteśmy na miejscu. Prosimy bardzo o zachowanie ostrożności oraz omijani miejsc, gdzie prowadzone są obecnie działania. (K)

REKLAMA