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Ulewa nad Szczecinem. Przewrócone drzewo uszkodziło cztery auta

Data publikacji: 20 lipca 2026 r. 15:46
Ostatnia aktualizacja: 20 lipca 2026 r. 16:02
Ulewa nad Szczecinem. Przewrócone drzewo uszkodziło cztery auta
Przy al. Wojska Polskiego przewrócone drzewo uszkodziło cztery samochody i zablokowało drogę. Fot. Facebook/ Suszą! Szczecin  

Silne opady deszczu nad Szczecinem spowodowały serię interwencji straży pożarnej. Przy al. Wojska Polskiego przewrócone drzewo uszkodziło cztery samochody i zablokowało drogę, a służby prowadzą działania także w innych częściach miasta. 

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O godz. 14.55 do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie wpłynęło zgłoszenie o drzewie przewróconym w Alei Wojska Polskiego przy numerze 40.

- W wyniku zdarzenia uszkodzone zostały cztery samochody osobowe - informuje kpt. Bartosz Janicki, oficer prasowy szczecińskiej straży pożarnej. - Działania służb nadal trwają, a droga jest obecnie zablokowana.

W związku z intensywnymi opadami, które przeszły nad Szczecinem, straż odnotowała też  kilka innych zdarzeń.

- Najwięcej zgłoszeń napłynęło z rejonu ulic Madalińskiego, Starkiewicza i Dąbrowskiego - informuje kpt. Janicki. - Tam  również działamy, jesteśmy na miejscu. Prosimy bardzo o zachowanie ostrożności oraz omijani miejsc, gdzie prowadzone są obecnie działania. (K)

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