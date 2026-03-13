Udało się wyłonić dostawcę miejskich defibrylatorów w Kołobrzegu

Fot. archiwum

Trzeci przetarg na dostawę defibrylatorów w końcu przyniósł oczekiwany efekt. Mowa o realizacji pomysłu kołobrzeskiej grupy Paramedic, który zgłoszony został do ubiegłorocznego budżetu obywatelskiego i zyskał wystarczające poparcie mieszkańców miasta.

Projekt „DefiCity – Bezpieczne miasto Kołobrzeg – Defibrylatory AED w miejscach publicznych” zakładał zakup 28 defibrylatorów, które zgodnie z założeniami mają zostać zamontowane w placówkach edukacyjnych, urzędach, ośrodkach kultury, na terenie osiedli mieszkaniowych oraz w wybranych autobusach miejskich i radiowozach Wydziału Ruchu Drogowego policji. Oszacowano, że realizacja zadania pochłonie blisko 500 tys. zł. Miasto ogłosiło przetarg, ale oferenci, którzy na niego odpowiedzieli, nie spełnili stawianych w nim warunków. Procedurę powtórzono, lecz z podobnym skutkiem. Dopiero trzeci przetarg przyniósł rozstrzygnięcie. Przystąpiły do niego dwa podmioty. Komisja przetargowa wybrała ofertę firmy Syner Group Sp. z o.o., która ma 60 dni na wywiązanie się ze zobowiązania. Defibrylatory ratujące ludzkie życie mają być dostępne 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. ©℗

(pw)

