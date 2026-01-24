Sobota, 24 stycznia 2026 r. 
Data publikacji: 24 stycznia 2026 r. 16:11
Ostatnia aktualizacja: 24 stycznia 2026 r. 16:11
Uczyli się reanimacji i języka sąsiadów
 

Do Szkoły Podstawowej nr 10 w Szczecinie zawitali niemieccy ratownicy, razem z uczniami z Niemiec. Przez dwa dni w placówce prowadzone były ćwiczenia i warsztaty z pierwszej pomocy, które łączyły wiedzę praktyczną z medycyny ratunkowej z umiejętnościami językowymi i komunikacyjnymi uczniów. Zajęcia zrealizowano w ramach projektu NaReT – „Język sąsiedni |jest| reanimowany. Nabywanie kompetencji językowych i międzykulturowych poprzez wspierane przez AI treningi reanimacji w polsko-niemieckim regionie przygranicznym”. ©℗

