Uczyli się reanimacji i języka sąsiadów

Do Szkoły Podstawowej nr 10 w Szczecinie zawitali niemieccy ratownicy, razem z uczniami z Niemiec. Przez dwa dni w placówce prowadzone były ćwiczenia i warsztaty z pierwszej pomocy, które łączyły wiedzę praktyczną z medycyny ratunkowej z umiejętnościami językowymi i komunikacyjnymi uczniów. Zajęcia zrealizowano w ramach projektu NaReT – „Język sąsiedni |jest| reanimowany. Nabywanie kompetencji językowych i międzykulturowych poprzez wspierane przez AI treningi reanimacji w polsko-niemieckim regionie przygranicznym”. ©℗

(as)

