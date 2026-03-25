Uczniowie ze Szczecina morsowali w Norwegii

Międzyszkolny Klub Morsów wyruszył na początku marca w wyprawę do Norwegii. Fot. Krzysztof PONIKOWSKI

Młodzi amatorzy morsowania wrócili niedawno z ważnej wyprawy do Norwegii. Członkowie Międzyszkolnego Klubu Morsów przy Szkole Podstawowej nr 8 im. Młodych Europejczyków przy ul. Brodnickiej zażywali zdrowych kąpieli w fiordach, jednocześnie podziwiając uroki norweskich krajobrazów.

Międzyszkolny Klub Morsów przy SP nr 8 został zarejestrowany rok temu jako stowarzyszenie, jednak jako dziecięcy klub morsa funkcjonuje już od ponad 5 lat. Inicjatywa gromadzi dzieci, które praktykują kąpiele w lodowatej wodzie, promując jednocześnie zdrowy tryb życia od najmłodszych lat. Najmłodszym członkiem stowarzyszenia jest sześciolatek.

Na początku marca 19 małych morsów, wraz ze swoimi rodzicami wyjechało do Norwegii na wyjątkową wyprawę. Łącznie w podróży udział wzięło 39 osób. Udali się w okolice miasta Stavanger.

– Kiedy po prawdziwie mroźnej zimie nadeszła wiosna, młode morsy postanowiły poszukać lodowatej wody w norweskim fiordzie – informuje Krzysztof Ponikowski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8. – Małe i duże morsy spędziły nad fiordem 5 dni, poznając walory turystyczne Norwegii i oczywiście zażywając zdrowych kąpieli w krystalicznej morskiej wodzie. Oprócz codziennych kąpieli uczestnicy wyprawy starali się poznać jak najwięcej okolicznych atrakcji. Na liście punktów do odwiedzenia znalazły się: wodospad Manafossen, pradawne skaliste osuwisko „Magma park”, punkty widokowe i Muzeum Ropy Naftowej w Stavanger. Kulminacyjnym punktem wyprawy był słynny „Pulpit Rock” zawieszony dokładnie 604 m nad poziomem fiordu. Na skalną półkę prowadziła kręta ponad czterokilometrowa ścieżka.

Krzysztof Ponikowski podkreśla, że dla małych morsów była to jak dotąd wyprawa ich życia. „Ice Kids” [ang. „lodowe dzieciaki” – przyp. red.] spędziły wyjątkowy czas w mało popularnym, zwłaszcza zimą, kierunku turystycznym.

– Norwegia o każdej porze roku oferuje ogromne możliwości, zwłaszcza dla ludzi ceniących sobie surową naturę – mówi K. Ponikowski.

I dodaje, że członkowie Międzyszkolnego Klubu Morsów planują już kolejną podróż – teraz marzą o Islandii. ©℗

