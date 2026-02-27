Uczcijmy pamięć Żołnierzy Wyklętych. Uroczystości w Szczecinie

Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych po raz kolejny przejdzie ulicami Szczecina. Fot. Dariusz GORAJSKI

W Szczecinie oficjalne uroczystości związane z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych rozpoczną się dziś (tj. w piątek) o g. 11 przed Aresztem Śledczym przy ul. Kaszubskiej 28. A w niedzielę ulicami naszego miasta przejdzie Marsz Żołnierzy Wyklętych.

– Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to święto tych, którzy po 1944 roku nie zgodzili się, by Polską rządziła komunistyczna władza z nadania Moskwy. Nie złożyli broni. Za tę postawę wielu zapłaciło najwyższą cenę – mówi Krzysztof Męciński, dyrektor szczecińskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie. – Komuniści zamierzali zniszczyć tę najbardziej radykalną i patriotyczną część polskiego społeczeństwa. Chcieli też zatrzeć ślad po niej na zawsze. Nie udało się. Po 50 latach zakłamania Wyklęci żyją w naszej pamięci i są dla młodych Polaków wzorem patriotyzmu.

O g. 11 przed Aresztem Śledczym przy ul. Kaszubskiej 28 odbędzie się apel pamięci. Potem nastąpi złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą osoby przetrzymywane i zamordowane w budynku więzienia w latach 1945-1956.

W południe uroczystości przeniosą się przed Komendę Wojewódzką Policji przy ul. Małopolskiej 47, gdzie zostaną złożone kwiaty pod tablicą upamiętniającą żołnierzy podziemia niepodległościowego

A w niedzielę, na którą przypada Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, o g. 13 rozpocznie się uroczysta msza św. w Kościele Garnizonowym.

Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych ruszy spod komendy o g. 18. Organizatorem wydarzenia jest Porozumienie Środowisk Patriotycznych. ©℗

