Ucierpiał 31-letni mężczyzna. Sprawca potrącenia zbiegł?

Nie wiadomo, czy doszło do potrącenia samochodem, czy do innego niebezpiecznego zdarzenia, w którym ucierpiał 31-letni mężczyzna znaleziony we wtorkowy wieczór przy drodze przy ul. Tanowskiej w Policach. Tajemniczy wypadek wyjaśnia policja.

- Dostaliśmy zgłoszenie, że na ul. Tanowskiej, przy drodze leży mężczyzna - mówi mł.asp. Katarzyna Leśnicka z Komendy Powiatowej Policji w Policach. - Na miejscu zdarzenia nie było żadnego samochodu. Nie wiemy czy doszło do potrącenia. Zabezpieczamy monitoring, który pomoże ustalić, co się tu stało.

Na miejsce zdarzenia wezwano także służby medyczne. 31-latka z urazem głowy zabrano do szpitala.

