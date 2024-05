Ucałowania dla mam!

Fot. Magdalena KNOP/szpital Zdroje

Przypadający w tę niedzielę Dzień Matki to bez wątpienia najpiękniejsza majowa okazja do świętowania – do odwiedzin, rozmów, podziękowań, prezentów i oczywiście do uścisków bez końca! Najlepiej, bo właśnie w ramionach mamy, spędzi pierwsze wspólne święto maleńka Hania. Pani Laura Nowosad powitała na świecie swoją córeczkę w środę. Hania urodziła się w szpitalu w Zdrojach, z dziesiątką w skali Apgar. Gratulujemy i składamy najlepsze życzenia dla wszystkich mam!

(K)