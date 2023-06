Tunelem do Świnoujścia! Podwodna droga została otwarta [FILM] (akt. 4)

Fot. Dariusz Gorajski

Podwodny tunel w Świnoujściu między wyspami Uznam i Wolin został w piątek uroczyście otwarty. Mieszkańcy czekali na to kilkadziesiąt lat. To najdłuższa podwodna przeprawa w Polsce.

Wydarzenie wzbudziło ogromne zainteresowanie mediów (ponad 150 wydanych akredytacji!), a na uroczystości pojawili się czołowi politycy PiS z Jarosławem Kaczyńskim na czele. Byli też samorządowcy z niemieckiej strony wyspy Uznam, przedstawiciele wykonawcy inwestycji i wielu innych instytucji. Widać było samorządowców z różnych opcji politycznych m.in. marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza. Tunel osobiście poświęcił arcybiskup Andrzej Dzięga.

- To historyczna chwila. Na ten moment czekałem 50 lat, mieszkańcy również – mówił na otwarciu tunelu prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz.

Po symbolicznym otwarciu wszyscy mogli przejść tunelem pieszo. Później przejazd zaplanowali rowerzyści.

(rj)

Wcześniejsza informacja

- Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, tunel został otwarty - powiedział podczas oficjalnej uroczystości Janusz Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia.

Koniec z kolejkami na promy w Świnoujściu. Po wielu latach oczekiwań dziś (30 czerwca) zostanie otwarty tunel między wyspami Uznam i Wolin. To największa i najbardziej skomplikowana inwestycja w historii Świnoujścia. Jej koszt jest niebagatelny – 913,8 mln złotych. Większość, bo aż 775 mln złotych, dała Unia Europejska. Pozostałą część wyłożyło Świnoujście.

Uroczyste otwarcie inwestycji pn. „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu – budowa tunelu pod Świną” odbędzie się 30 czerwca o godz. 12.00 w tunelu po stronie wyspy Wolin. W uroczystości wezmą udział przedstawiciele rządu Rzeczypospolitej Polskiej, parlamentarzyści i europarlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz przedstawiciele wykonawcy i zaproszeni goście.

Po części oficjalnej, około godz. 14, prezydent miasta Świnoujścia udostępni tunel do zwiedzania. Zaplanowany został zorganizowany bieg przez tunel oraz przejazd rowerzystów. Następnie, zainteresowanych zwiedzaniem mieszkańców i ich gości przewozić będą pojazdy turystyczne. W godzinach wieczornych tunel pod Świną zostanie udostępniony dla ruchu samochodowego.

Co wiemy o samym tunelu?

– Będzie to najdłuższa podwodna przeprawa w Polsce. Jej długość wynosi 1484 m.

– Przejazd tunelem zajmie około 3-4 minut. W porównaniu z przeprawą promową to prędkość światła. W sezonie letnim czas oczekiwania na wjazd na prom wynosił kilka godzin.

– W tunelu kierowców obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h. Pilnuje tego system odcinkowego pomiaru prędkości.

– Tunel oraz wjazd i wyjazd monitorują aż143 kamery. Ich pracę koordynuje Centrum Obsługi Tunelu. Pracuje tam ponad 10 osób.

– W najgłębszym miejscu tunel znajduje się ok. 38 m p.p.m. W takich warunkach bezpieczeństwo jest bezwglęnym priorytetem. Największym wyzwaniem dla inżynierów była budowa wyjść ewakuacyjnych poza obudowę tunelu. Ich wykonanie przypominało drążenie w lodzie. – To trochę tak, jakbyśmy drążyli w ścianie igloo albo lodowcu. Grunt poza tunelem musi być zmrożony jak lód – wyjaśniał mówi Jacek Król, inżynier z konsorcjum firm, które prowadzi nadzór nad inwestycją.

– Maszyna drążąca tunel została zbudowana w Chinach na zamówienie. Po raz pierwszy w historii jej odbiór był dokonywany zdalnie – wszystko z powodu panującej wówczas pandemii COVID-19. Maszyna miała ponad 100 m długości i nie zmieściłaby się na statek. Została więc w Chinach rozebrana na części, przetransportowana drogą morską i ponownie złożona w Świnoujściu. Maszyna ważyła 3000 ton. Była w stanie drążyć 6 cm tunelu na minutę. Do jej obsługi potrzebnych było 15 osób. Mieszkańcy Świnoujścia nazwali ją „Wyspiarka”.

– Każdy z 785 betonowych pierścieni obudowy tunelu ważył od 75 do 100 ton. Wszystkie musiały być identyczne a ich łączenie – perfekcyjne. Szerokość jednego elementu nie mogła się różnić od drugiego o więcej niż 0,5 milimetra, w grubości o 1,5 mm, a długości o… milimetr.

– W czasie najbardziej intensywnych robót przy budowie tunelu pracowało ponad 1000 osób z różnych państw. Większość elementów, z których zbudowano tunel powstało na miejscu.

– 330 tys. m3 – tyle urobku, czyli piachu i błota wydobyto podczas wiercenia tunelu. Usypano z niego olbrzymią górę o powierzchni ok. 4,5 ha, która będzie służyć celom… rekreacyjnym. Znajdzie się tam m.in. tor treningowy do biegów z przeszkodami.

– Czas to pieniądz. W ciągu 25 lat tunel ma przynieść miastu oszczędności w wysokości ok. 9,5 mld zł. Większość tej kwoty – ponad 5 mld zł, to oszacowana przez ekspertów wartość czasu, jaki zaoszczędzą kierowcy jadący przez tunel zamiast stać w kolejce do przeprawy promowej.

(rj)

Filmy: Piotr Sikora