Tunel w Świnoujściu przewiercony! Prezydent Duda na placu budowy

– To będzie skomplikowany proces. Komora musiała być zalana wodą, aby zrównoważyć ciśnienie. Maszyna jest bardzo długa, będzie wyciągana stopniowo i demontowana kawałek po kawałku. Potrwa to około dwóch miesięcy – mówi Mateusz Grzeszczuk, rzecznik prasowy szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Obecnie na placu budowy trwają intensywne przygotowania na przyjęcie maszyny w komorze odbiorczej na wyspie Wolin. Na razie „Wyspiarka” (tak nazwali maszynę mieszkańcy) zwolniła, ponieważ musi bezpiecznie wejść w betonowy blok, a potem do szybu odbiorczego. Komorę odbiorczą napełniono już wodą, by zrównoważyć ciśnienie podczas przewiercania ściany i wchodzenia do niej głowicy maszyny. Kontynuowane są też prace przygotowawcze, które pozwolą zdemontować „Wyspiarkę”.

– To jest epokowe wydarzenie. Ten tunel służył będzie nie tylko mieszkańcom Świnoujścia i turystom, ale całej Polsce. To jest też kwestia bezpieczeństwa Polski mająca strategiczne i polityczne znaczenie – mówił w Świnoujściu prezydent A. Duda.

To już koniec! Lada moment maszyna drążącą tunel między wyspami Uznam i Wolin przewierci się na drugą stronę cieśniny Świny. Tym samym zostanie zakończona najważniejsza część inwestycji. Z tej okazji w czwartek (16.09) do Świnoujścia przyjechał prezydent Andrzej Duda oraz minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Obaj spotkali się z władzami kurortu i oglądali postęp prac na placu budowy.

Komentarze

kapiszon 2021-09-16 23:32:45 CZEKAMY NA PANA PREZYDENTA PRZY WODOWANIU KOLEJNEGO PROMU W "STOCZNI SZCZECIŃSKIEJ " !!!!!!!!!!!!!! niezależny długopisie przybywaj !!!!!!!!!!! My naród polski czekamy na kolejny , 40-ty prom !!!!!!!!!! Naród czeka ,Polska czeka , Świat czeka , odnowicielu Najjaśniejszej WOLSKI!!!!!!!!!!!!!!!!! Ratuj wodzu długopisów BIC !!!!!!!!!!!!!!!

@Rozsądny 2021-09-16 23:21:25 BO WTEDY , KAPUSTO , BYŁ ŚWIATOWY KRYZYS!!! NIE ODCZUŁEŚ ?? PEWNIE DZIĘKI WREDNEMU TUSKOWI , DZBANIE. NO I TA UNIA CO NAM CHODNIKI SPONSORUJE . TAK TWIERDZI NACZELNY PLĄSAWICY TORUŃSKIEJ , NIEJAKI POSRAWIECKI.

itd 2021-09-16 23:09:54 Niedlugo dzieki lewakom i ekoswirom ,ktorzy opanowali eurokolchoz bedziecie siedzieli przy jednej zapalonej zarowce bo nie bedzie stac was na oplaty za prad..

Wolinianka 2021-09-16 23:08:41 Na budowę tunelu UE dała 85%potrzebnej sumy a 15% samorząd !!!!! pisowcy nie dali ani złotówki a do zdjęcia ustawiają się pierwsi!!!!!HIPOKRYCI!!!!!!!!

Sandacz 2021-09-16 22:10:30 PIS to nieudacznicy do [ ]

Piotr 2021-09-16 22:04:32 Jedyna zasługa PIS-u przy budowie tego tunelu, to nie zablokował jego.

Piotr 2021-09-16 21:59:53 Dla tych entuzjastów kasy z UE sugeruje zaprzestać żebraniny i zabrać się za ciężką pracę. Korea Południowa nie dostała nic od nikogo i po 30 latach ciężkiej pracy dokonała takiego skoku cywilizacyjnego że możemy im buty czyścić.

Rozsądny 2021-09-16 21:55:40 Skoro według co niektórych hipokrytów budowa tunelu to zasługa UE, a nie obecnego rządu ( :))))) ), to dlaczego ten tunel nie powstał w takim razie przez 8 lat rządów PO?

Leon 2021-09-16 21:50:34 Tusk nie mógł w tedy zrealizować bo był kryzys. Nasz rząd musiał oszczędzać a Unia też wtedy nie dała. Więc nie krytykujcie. A RZĄD PIS I PREZYDENT WSZĘDZIE SĄ GDZIE IDZIE JAKAŚ INWESTYCJA Z PIENIĘDZY UNI I PODPINAJĄ SIE POD JEJ SUKCES. RZĄD PIS NIE DAŁ NA TA INWESTYCJĘ ANI ZŁOTÓWKI. TO SUKCES SAMORZĄDU I SEJMIKU ZACHODNIOPOMORSKIEGO. Trochę sobie poczytajcie wszystkie wiadomości SĄ w internecie. Słuchacie komunistycznej propagandy PIS. A to jedno kłamstwo. Dług Polski już 1,5 bln .

# Timon 2021-09-16 21:42:37 Co ty gościu piszesz. Polska wpłaca około 5 mld € ,a dostaje okolo200 mld€ . To jak jest to samo. Dzięki funduszom unijnym mamy odrestaurowane zabytki, miasta, drogi, autostrady. Kupujemy środki transportu miejskiego itd. Gdyby nie ta kasa to byłoby jak w PRL. A dzisiaj prezydent i minister w przemówieniu mówią że to Dzięki rządowi ten tunel w Świnoujściu i dołożył się samorząd 100 mln zł. Słowem nie wspomniał że Unią dala 800 mln zł. Rząd ani złotówki. Podpina się pod sukces.

80% 2021-09-16 21:33:04 Nikomu nie przeszkadza, że UE "dała" 80% dofinansowania. To chyba dobrze, że można się postarać jak każdy kraj w UE o odpowiednie dofinansowanie inwestycji strukturalnych. Widać za rządów Tuska nie umieli sięgnąć po te pieniądze. Ta cała opozycja to jacyś bardzo dziwni ludzie, ze złości to by chyba zalali albo zasypali ten tunel. Przecież rządzili 8 lat to chyba nic nie stało na przeszkodzie by wziąć te 80% z UE i wybudować jeszcze większy tunel i wtedy by rządzili 18 lat ;))

@Timon 2021-09-16 21:24:10 Radzę wrócić do szkoły , albo zacząć słuchać obiektywnych przekazów medialnych : za każde wpłacone 1 Euro otrzymaliśmy dotychczas 4 CZTERY Euro !!! Jakieś pytania pisowski mędrcze ???

@Marek Belka 2021-09-16 21:12:18 Za to europejski rząd PO zwyczajnie zabrał pieniądze z tunelu w Świnoujściu by przekazać go na tunel w Gdańsku... Nie żebym był.czepliwy ale dalej rząd PiS jest na plusie bo nie zabrał tych 15% no ale... W tym samym czasie niech unijczycy sprawdza ile pieniędzy z UE dostały Niemcy do przebudowywanego układu dróg wokół Berlina (budowa autostrad na północy Berlina i włączenie ich do ringu A10) albo ile % dołożyła UE do przebudowanego układu autostradowego wokół Amsterdamu...

Za Tuska... 2021-09-16 21:11:05 ...nawet gdyby Unia chciała finansować w 100%, przekopu by nie było, bo ryży liczył na przyszłe przyłączenie Świnoujścia do swojej ojczyzny.

Timon 2021-09-16 20:58:34 A co wy wszyscy z tą unią i 80%. Za to że Polska oddała cały swój przemysł unia sypnęła trochę grosza na budowę dróg i innych "cennych" inwestycji (internetowy portal dla bezdomnych). Już nie raz pisano, że z jednego euro unijnej dotacji ok. 80-90% wraca z powrotem do Niemiec. I na koniec dla wszystkich "świadomych". Polska co roku wpłaca składki do tego budżetu i później musi prosić się o to na co może wydać swoje pieniądze. Suma składek wpłacanych jest już i bliska przyznanym dotacjom

Klara 2021-09-16 20:49:43 Dlaczego za rzadów Tuska nie wybudowano w Swinoujściu ani milimetra tunelu? Dlaczego podpisano najdrozszy kontrakt na gaz z Rosji, dlaczego nie wybudowano ani metra Baltic Pipe, dlaczego nie dbano o koncesje na Morzu Norweskim?? Teraz mamy już ich 57

prognostyk 2021-09-16 20:38:47 Sejm. Opozycja wygrała głosowanie na komisji, PiS anulowało wynik. "Witkowanie ma się dobrze" CZY KTOŚ LICZY NA TO ŻE PIS ODDA WŁADZĘ W DEMOKRATYCZNYCH WYBORACH ??

@Edek 2021-09-16 20:29:58 Jeżeli ktoś tu ma się wstydzić to najpierw TY za to ,że głosowałeś na tych nieudaczników i złodziei z PIS !! Nadzieja w tym ,że to PYCHA I BUTA PIS KROCZY PRZED ICH UPADKIEM !! Będzie lepiej dla Polski , jak szybko to nastąpi ,bo odbudowanie reputacji tego "du ( r )mnego narodu będzie trwało następną dekadę... PO odsunąłeś od władzy za "ośmiorniczki" i zegarek , a na twoich oczach PISIORNIA przewala miliony codziennie i nie przeszkadza ?? Ogarnij się i zacznij czerpać z niezależnych mediów póki

Dumny 2021-09-16 20:18:39 Unia niczego nie dopłaciła do tunelu, bo to są pieniądze, które od nas zrabowała jako składki. To są i były nasze pieniądze. A samorząd też niczego nie dał, bo te pieniądze wcześniej dostał od rządu. Cała inwestycja jest za nasze pieniądze, a tunel wybudowano mimo ciągłych podjazdów i podkładania nogi przez totalną opozycję. Zawdzięczamy to tylko i wyłącznie Naczelnikowi Państwa, Panu Prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu i Panu doktorowi Joachimowi Brudzińskiemu.

Edek 2021-09-16 19:43:17 Nienawisc do PIS-u jest tak wielka ze nie potraficie się cieszyć z inwestycji ktora ma ogromne znaczenie dla miasta,regionu i kraju. Pewnie bylibyście szczęśliwi gdyby ta inwestycja nigdy nie powstała. Taka mamy dzisiaj Polskę i ludzi którzy w niej mieszkają. Wstyd i hanba.

Heniek 2021-09-16 19:35:39 Czyż to nie Kwachu, Miller i Belka z Cimoszką posłali nasze wojska do Iraku i Afganistanu???

@Marek Belka 2021-09-16 19:32:49 Ten cytat świadczy tylko o jego głupocie bo chyba nie o tym że można się wspólnie cieszyć z czegos przydatnego na polskim wybrzeżu a już dla mieszkańcow Pomorza Zachodniego na pewno dawno wyczekiwanego projektu. To Belka zabrał fabrykę Della z naszego województwa. Dla pełowców widać to bohater

Marek Belka: 2021-09-16 19:15:55 Mówiłem, że będzie lans. To przypomnijmy raz jeszcze - 85% od „brukselskiego okupanta”, 15% od samorządu. Od pisowskiego rządu - 0%, zero. Stary kolega Zbyszek wytłumaczy panu Dudzie, ile to dokładnie jest zero.

Adam 2021-09-16 19:06:40 Czerwona patologia w zachodniopomorskim wyje.Mam nadzieje ze z nienawiści do PIS nie beda jezdzić tym tunelem tylko dalej promami.

Turysta 2021-09-16 18:43:11 Fajnie że w końcu powstaje tunel, będzie można swobodnie wjechać do Świnoujścia. Donald Tusk mówił że nie ma pieniędzy bo widać Unia mu powiedziała żeby nic tu nie budowa. Za to w Gdańsku jakoś pieniądze się znalazły dla Tuska na tunel. Jakby Tusk rządził to dalej nie byłoby tunelu. Jeszcze by niemieckie turysty przyjechali do Polski wydawać swoje Euro.

zjechali się 2021-09-16 18:33:53 ale propaganda sukcesu.

cały wasz PIS 2021-09-16 18:30:06 Totalna niekompetencja przyjechała na koniec czegoś za co zapłaciła unia i pochwaliła się, że to jej sprawka i to ona zrobiła. Tak działa Polska za czasów PiS, gdzie partyjni ukraść potrafią nawet zasługi.

prawda się obroni ! 2021-09-16 18:29:02 Jednak prawda jest taka, że zdecydowaną większość pieniędzy na tunel wyłożyła Unia Europejska (całkowity koszt inwestycji to 912 mln zł z czego unijne dofinansowanie to 775 mln zł, a pozostała część - wkład świnoujskiego samorządu. Skarb państwa nie dał ani złotówki !!!

Wania 2021-09-16 18:25:41 Trasę S3 wymyślił i poparł pisoski premier Kazimierz z Gorzowa. Była to pierwsza trasa południkowa na zachodzie Polski. Liberałowie kurczowo trzymali się koncepcji autostrady ale Kazimierz wiedział że na autostradę nie ma szans i dlatego forsował logiczną ekspresówkę. Wspierał się prof. Teresą Lubińską którą zaatakował znany pełowski hejter ordynarnym kłamstwem. Później tak kombinowano przy S3 by nie została wybudowana w kluczowych miejscach na czas. Dlaczego?Bo wtedy Świnoujście by wygrało.

zach 2021-09-16 18:23:56 Za unijne, za unijne pieniądze oraz z kasy miasta Świnoujście. Ile dorzuci pan prezydent ? Czekamy.

prognostyk 2021-09-16 18:23:35 Grunt to lans , bo pod "DUDĄ PISU" się pali , a ciemny lud to kupi :)) Zobaczymy , jak Kaczelnika UE doceni nie wypłacając kasy ...wtedy nagle "ciemny lud" powie DAWAJ !! A bezzębny mlaskacz będzie się szybko ewakuował lub nastąpi Bukareszt 1989 r. pamiętamy...

rysiek 2021-09-16 18:16:21 Był widoczny na zdjęciach pan prezes portu Police, czyli szykuje sie awans? może na prezesa nowej spółki Polskie Promy, z siedzibą może w Szczecinie?

@Klara 2021-09-16 17:59:27 Ile metrów trasy ekspresowej S3 ze Szczecina do Gorzowa wybudowano za rządów Kaczyńskiego i Morawieckiego?

Weger 2021-09-16 17:56:56 Po co Duda lansuje się przy tunelu skoro nie ma nic wspólnego z jego budową?

Klara2 2021-09-16 17:43:37 Ile metrów gazociągu z Norwegii ułożono za rządów Donalda Tuska i Ewy Kopacz?

Obludny 2021-09-16 17:30:28 Jak mozna byc takim obludnikiem z kanclerz Niemiec nie chcial się spotkac a na odbiór przewiercenia i budowę tunelu za w wiekszosci za pieniadze niemieckich podatnikow to znalazł czas bo 85 procent kasy na budowę tunelu pochodzi z UE a Niemcy sa największym platnikiem do kasy Unijnej

80% z UE 2021-09-16 17:24:59 80% pieniędzy z UE, reszta ze środków własnych samorządu. A prezydent przychodzi jak do siebie, choć przez lata olewał sprawę. Śmiech na sali.

@Jeszcze jedno zd... 2021-09-16 17:21:17 Nie kłam komuszku, nie kłam.

@Klara 2021-09-16 17:20:07 Donald Tusk i Ewa Kopacz nigdy nie rządzili w Świnoujściu.

Sukces 2021-09-16 17:17:35 Fajnie jest promowac się za kase unijna 725 milionow zl ktore dołożyła Bruksela na budowę tunelu pod Świną ale pis i prezydent mimo to nienawidza UE bo rzada od nich przestrzegania prawa w Polsce. Teraz pytanie kiedy prezydent z honorami odbierze pierwszy prom budowany w stoczni w Szczecinie gdzie ostatnio omija to miasto szerokim łukiem.

Edek 2021-09-16 17:09:41 Stara prawda znow znalazła potwierdzenie CHCIEC TO MOC - Szacun i brawo Rzad oraz wszystkim Tym którzy przyczynili się do realizacji tej inwestycji.A co do pieniędzy to zostały dobrze wydane . Ciekawy jestem co na to slugus merkelowej i lewakow z UE niejaki tusk????????

pjoter 2021-09-16 17:00:32 Finansowanie objęło 85% całego budżetu inwestycji

Klara 2021-09-16 16:53:36 Ile metrów tunelu wywiercono za rządów Donalda Tuska i Ewy Kopacz w Świnoujściu??

Piotr 2021-09-16 16:49:43 Dobrze, że z UE dała 80% kasy. Jak nas rząd wyprowadzi z Unii to już nic nie będzie

Jeszcze jedno zdanie 2021-09-16 16:42:18 Sfinansowana w 80 proc. ze środków Unii Europejskiej.