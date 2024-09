Tunel w Świnoujściu ponownie otwarty

I jak teraz Czarnecki pojedzie traktorem do Brukseli?

Ten tunel to jeden wielki bubel.

Zdzisław

2024-09-11 17:25:15

Przed 13 grudnia żadnych kolizji w tunelu nie było. Co za nieudacznicy , ostatnio spadachroniarzy zamiast na pustynię zrzucili na dachy. Ta kołalicja to patałachy, nie ma tygodnia by żołnierze albo policjanci się nie poranili