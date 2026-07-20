Tunel pod Odrą coraz bliżej. Podpisano ważną umowę [GALERIA]

Podpisano umowę o ustanowieniu użytkowania górniczego w celu drążenia tunelu pod Odrą na Zachodniej Obwodnicy Szczecina (ZOS) w ciągu S6. To ostatni formalny krok potrzebny do rozpoczęcia budowy najdłuższego tunelu drogowego w Polsce. Fot. Dariusz Gorajski

W poniedziałek 20 lipca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego podpisano umowę o ustanowieniu użytkowania górniczego w celu drążenia obiektu tunelowego. Oznacza to, że wykonawca będzie mógł rozpocząć przygotowania do najtrudniejszego etapu budowy Zachodniej Obwodnicy Szczecina – wykonania tunelu pod Odrą.

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Przeprawa powstanie w ciągu drogi ekspresowej S6 i połączy okolice Polic z Goleniowem. Będzie składała się z dwóch równoległych tuneli o długości około pięciu kilometrów każdy. Łącznie pod ziemią powstanie więc blisko 10 kilometrów tunelu. W najgłębszym miejscu konstrukcja znajdzie się około 51 metrów pod powierzchnią terenu.

Podczas poniedziałkowego briefingu podkreślano, że podpisana umowa jest kolejnym etapem realizacji inwestycji, dla której wcześniej zawarto już kontrakt z wykonawcą oraz umowę z inżynierem kontraktu.

– O Zachodniej Obwodnicy Szczecina mówiło się przez wiele lat. Dziś inwestycja jest już w realizacji, a podpisany dokument pozwala przejść do kolejnego etapu przygotowań związanych z budową tunelu – mówił sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Arkadiusz Marchewka.

Jak dodał, rząd zabezpieczył finansowanie całej inwestycji, a roboty na pozostałych odcinkach trasy prowadzone są zgodnie z harmonogramem.

Zachodnia Obwodnica Szczecina to jedna z największych inwestycji drogowych realizowanych obecnie w kraju. Jej najbardziej wymagającym elementem będzie właśnie przeprawa pod Odrą. Kontrakt na budowę odcinka tunelowego wart jest ponad 5 miliardów złotych i jest największym kontraktem w historii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Drążenie tunelu ma rozpocząć się w 2028 roku. Będzie prowadzone w trudnych warunkach geologicznych, a sama tarcza TBM będzie pracowała kilkadziesiąt metrów pod dnem Odry. To pierwszy tego typu obiekt drogowy realizowany w województwie zachodniopomorskim. Po zakończeniu inwestycji kierowcy zyskają nowe połączenie między Policami a węzłem Goleniów Północ. Zachodnia Obwodnica Szczecina ma przejąć część ruchu omijającego miasto, odciążyć trasę przez węzeł Kijewo i poprawić dojazd do portów w Szczecinie, Świnoujściu oraz Policach. Będzie również alternatywną trasą dla ruchu jadącego nad morze. Zgodnie z obecnym harmonogramem zakończenie budowy całej Zachodniej Obwodnicy Szczecina planowane jest w latach 2032-2033.©℗

(dg)

Więcej na ten temat we wtorkowym „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 21 lipca 2026 r.

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