Trzynasta emerytura. ZUS szykuje się do wypłat

Fot. Elżbieta KUBOWSKA

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego. Pierwsze przelewy zrealizuje do 1 kwietnia. W tym terminie otrzyma je w Zachodniopomorskiem 42,2 tys. osób, na łączną kwotę 79,3 mln zł.

W kwietniu razem ze świadczeniem podstawowym emeryci i renciści otrzymają trzynastą emeryturę. Świadczeniobiorcy, których termin wypłaty emerytury czy renty przypada na 1, 6, 10, 15, lub 20. dzień miesiąca, otrzymają trzynastkę jeszcze przed świętami wielkanocnymi.

Dodatkowe roczne świadczenie przysługuje w wysokości najniższej emerytury, która od 1 marca wynosi 1878,91 zł brutto. Aby je otrzymać, nie trzeba składać żadnego wniosku.

Kto otrzyma trzynastą emeryturę?

Trzynasta emerytura przysługuje osobom, które na 31 marca br. mają prawo do wypłaty jednego z długoterminowych świadczeń. To: emerytura (w tym emerytura pomostowa, okresowa emerytura kapitałowa i emerytura częściowa), renta z tytułu niezdolności do pracy (w tym renta dla inwalidów wojennych i wojskowych, renta wypadkowa), renta szkoleniowa, socjalna, rodzinna (w tym renta rodzinna po inwalidzie wojennym lub wojskowym i renta rodzinna wypadkowa), rodzicielskie świadczenie uzupełniające, świadczenie pieniężne dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, oraz świadczenie i zasiłek przedemerytalny.

Wypłaty pierwszych „trzynastek”

Pierwsze przelewy ZUS zrealizuje do 1 kwietnia.

– W tym terminie otrzyma je w Zachodniopomorskiem 42,2 tys. osób, na łączną kwotę 79,3 mln zł – informuje Karol Jagielski, regionalny rzecznik ZUS województwa zachodniopomorskiego. – W kraju w sumie w tym terminie 1,67 mld zł trafi do 889 tys. świadczeniobiorców. Zasada jest taka, żeby do wyznaczonego terminu pieniądze dotarły do naszych klientów. Jeśli wypłata świadczenia przypada na dzień wolny od pracy, środki są przekazywane wcześniej. Tak, aby najpóźniej w ostatnim dniu roboczym, tuż przed terminem płatności, trafiły do emeryta lub rencisty.

Osoby, które pobierają świadczenia 6 i 20 kwietnia br., otrzymają je wcześniej, najpóźniej 4 kwietnia i 18 kwietnia. Trzynastkę przed terminem dostaną także uprawnieni, którzy pobierają świadczenia i zasiłki przedemerytalne. Dodatkowe pieniądze powinny trafić do nich 1 maja br. Ponieważ jest to dzień wolny, trzynastka dotrze do świadczeniobiorców najpóźniej 30 kwietnia.

Czy przysługuje tylko jedna „trzynastka”?

Do renty rodzinnej, do której uprawniona jest więcej niż jedna osoba, przysługuje jedna trzynasta emerytura – bez względu na liczbę uprawnionych do tej renty. Jest ona dzielona stosownie do liczby uprawnionych do renty rodzinnej, ustalonej w wysokości na 31 marca danego roku. W przypadku zbiegu świadczeń (np. emerytury z ZUS i KRUS lub emerytury wypłacanej wraz z rentą wypadkową) przysługuje tylko jedna trzynastka. Jeśli świadczenia wypłacane są przez dwa różne organy emerytalno-rentowe – trzynastkę zrealizuje ZUS.

(K)