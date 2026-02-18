Trzynaście ofert na Wspólny Dom Hospicyjny w Szczecinie

Realizacja Wspólnego Domu Hospicyjnego przy al. Wojska Polskiego możliwa będzie dzięki współfinansowaniu gminy w ramach SBO oraz Fundacji ZHDDiD. Fot. SIM

Aż trzynaście ofert wpłynęło w przetargu na realizację Wspólnego Domu Hospicyjnego w Szczecinie. Ich oceną zajmie się teraz komisja przetargowa. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia to 6 mln zł brutto. Oferty są wyższe.



Inwestycja dotyczy historycznego budynku przy al. Wojska Polskiego 91-93, którego właścicielem od kilku lat jest Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych. Projekt „Wspólny Dom Hospicyjny” zwyciężył w edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok. Fundacja podpisała z miastem umowę na użyczenie mu budynku na czas realizacji projektu. Miasto tymczasowo stało się więc zarządcą nieruchomości, aby mogło ją wyremontować i dostosować do potrzeb hospicjum.

Do przetargu na wykonanie kompleksowego remontu i adaptacji obiektu zgłosiło się 13 chętnych. Najtańszą ofertę złożyła firma "KANROD” z Wielenia - cena, jaką zaproponowała to 6 551 748,96 zł brutto. Najdroższa oferta wynosi 17 121 600,00 zł brutto i złożyła ją firma Krulan z Mieszkowic. Pozostałe propozycje cen za wykonanie remontu budynku oscylują między 7 a ponad 11 mln zł.

- Postępowanie obejmuje pełen zakres robót budowlanych, konserwatorskich i instalacyjnych. Przyszły wykonawca będzie miał 18 miesięcy na realizację inwestycji - informuje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji.



Projekt zakłada zachowanie pierwotnej bryły budynku i odtworzenie wszystkich zniszczonych elementów detalu architektonicznego.

- Przywrócone zostaną historyczne materiały wykończeniowe, wymieniona będzie stolarka drzwiowa i okienna. Jednocześnie zaplanowano rozbiórkę wtórnych dobudówek oraz nieużytkowych schodów zewnętrznych, które przez lata zniekształcały pierwotną formę obiektu. Budynek zyska dwa wejścia: reprezentacyjne – od strony al. Wojska Polskiego oraz drugie, nowe wejście od strony parkingu, w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i dostępne bezpośrednio z poziomu terenu - opisuje Piotr Zieliński.©℗

(aj)

