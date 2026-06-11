Trzy oferty w przetargu. Kładka nad ul. Hangarową czeka na windy

Na wykonanie zadania będzie pół roku. Fot. Dariusz GORAJSKI

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie ponownie zorganizował przetarg na dostawę, montaż i uruchomienie dwóch wind przy kładce dla pieszych nad ul. Hangarową, w rejonie przystanków tramwajowych Hangarowa „na żądanie”. Zgłosiło się trzech chętnych.

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Na realizację inwestycji miasto zabezpieczyło 640 tys. zł, a zgodnie z założeniami wyłoniona firma będzie miała sześć miesięcy na wykonanie zadania, jednak nie dłużej niż do 15 grudnia 2026 roku. Termin składania ofert w postępowaniu upłynął 9 czerwca.

To kolejny etap starań o przywrócenie pełnej funkcjonalności jednej z najważniejszych przepraw dla pieszych na prawobrzeżu Szczecina. Dwie windy prowadzące na kładkę pozostają nieczynne od 2019 roku. Problemy rozpoczęły się po wykryciu osiadania gruntu pod szybami windowymi, co doprowadziło do wyłączenia urządzeń z użytkowania. W minionych latach przeprowadzono niezbędne prace budowlane związane ze wzmocnieniem podłoża i naprawą konstrukcji szybów, jednak do przywrócenia działania wind konieczna jest jeszcze wymiana samych urządzeń.

Wydawało się, że rozwiązanie problemu jest już blisko. W poprzednim postępowaniu udało się wyłonić wykonawcę, jednak nie doszło do podpisania umowy. Jak informował ZDiTM, zwycięzca przetargu nie odebrał korespondencji związanej z zawarciem kontraktu, co zmusiło miasto do unieważnienia procedury i ponownego ogłoszenia zamówienia.

Brak działających wind od lat stanowi poważne utrudnienie dla mieszkańców korzystających z węzła komunikacyjnego przy ul. Hangarowej. Szczególnie dotyka to osoby z niepełnosprawnościami, seniorów, rodziców z wózkami dziecięcymi oraz pasażerów podróżujących z większym bagażem. Kładka łączy przystanki tramwajowe z okolicznymi terenami i parkingiem Park&Ride, dlatego sprawa od dawna budzi duże zainteresowanie mieszkańców prawobrzeża.

Jeżeli tym razem postępowanie zakończy się podpisaniem umowy i realizacją zamówienia zgodnie z harmonogramem, istnieje szansa, że jeszcze w tym roku obie windy zostaną uruchomione, kończąc trwający od siedmiu lat problem z dostępnością przeprawy nad ul. Hangarową. ©℗

(dg)

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