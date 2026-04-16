Czwartek, 16 kwietnia 2026 r. 
REKLAMA 12 szczecin
Trwają odbiory ul. Kalenickiej w Kijewie

Data publikacji: 16 kwietnia 2026 r. 17:46
Fot. ZDiTM  

Rozpoczęła się procedura odbiorowa budowy ul. Kalenickiej od ul. Olszynki Grochowskiej do ul. Dąbskiej w prawobrzeżnej części Szczecina.

W ramach inwestycji wybudowano nową nawierzchnię bitumiczną wraz z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych oraz chodnikami dla pieszych i zjazdami do posesji. W nowej lokalizacji wybudowano wpusty deszczowe oddające wodę opadową do systemu istniejącej kanalizacji deszczowej. Zamontowane zostały także słupy oświetleniowe oraz dokonane nowe nasadzenia. Posadzono siedem klonów polnych ‚Red Shine’ oraz siedem klonów pospoliteych ‚Columnare’.

Wykonawcą inwestycji jest Strabag, a wartość zadania ok. 2,7 mln brutto.

(K)

