Trwa XVII Jarmark Jakubowy [GALERIA]

Fot. Agata JANKOWSKA

Od czwartku na szczecińskim Starym Mieście odbywa się coroczny Jarmark Jakubowy. W okolicach katedry i zamku rozstawiły się setki stanowisk z rękodziełem, jedzeniem, produktami regionalnymi, zabawkami etc. Nie zabrakło stoisk różnych instytucji i organizacji, taki jak: Instytut Pamięci Narodowej, Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna, Komenda Miejska Policji w Szczecinie, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i wiele innych. Dzieci mogą poszaleć w specjalnej strefie zabaw w towarzystwie klaunów. Organizatorzy zadbali także o oprawę artystyczną wydarzenia – w programie m.in. Disco z Kasią Brzozowską, uczestniczką programu The Traitors, koncert rodzinnej góralskiej kapeli Stochow czy występ Zosi Karbowiak, finalistki Must be the Music. Jarmark potrwa do niedzieli 26 lipca.

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(aj)

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