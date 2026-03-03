Trwa rekrutacja do klas sportowych

Wnioski o przyjęcie przyjmują dyrektorzy poszczególnych placówek.

Rozpoczęła się rekrutacja do klas sportowych publicznych szkół podstawowych w Szczecinie. Na złożenie kompletu wymaganych dokumentów zainteresowani mają czas do 6 marca br.

Podczas tegorocznej rekrutacji do klas sportowych i klas mistrzostwa sportowego (wyższych niż klasa I) publicznych szkół podstawowych, wnioski o przyjęcie przyjmują dyrektorzy poszczególnych placówek.

- By zostać przyjętym do tego typu oddziału, kandydat musi pomyślnie przejść próby sprawności fizycznej - mówi Marta Kufel z biura prasowego Urzędu Miasta Szczecin. - Te podczas tegorocznej rekrutacji odbędą się w dniach 9-13 marca br.

Do testów sprawności fizycznej będą mogli przystąpić tylko ci uczniowie, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Wyniki prób sprawności fizycznej zostaną podane do publicznej wiadomości 16 marca br.

Następnie, 23 marca br., opublikowana zostanie lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, po czym rodzice uczniów będą mieć czas na potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły, do której zostało zakwalifikowane (w terminie od 24 do 27 marca br.).

- Ostateczne wyniki naborów do klas sportowych oraz mistrzostwa sportowego poznamy 30 marca br. - informuje Marta Kufel.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem tegorocznej rekrutacji, postępowanie uzupełniające rozpocznie się 10 sierpnia br.

Szczegółowych informacji dotyczących zasad i kryteriów rekrutacji do oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego wyższych niż klasa I publicznych szkół podstawowych, udzielają bezpośrednio szkoły, w których jest przeprowadzana rekrutacja.

(K)

