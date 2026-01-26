Trwa paraliż komunikacji tramwajowej w Szczecinie. Dziś żaden tramwaj nie wyjedzie na linie [GALERIA, FILM] (akt. 2)

Fot. Dariusz Gorajski

Z powodu utrzymującego się oblodzenia sieci trakcyjnej, spółka Tramwaje Szczecińskie podjęła decyzję odholowaniu wszystkich składów do zajezdni. Sytuacja jest trudna, a powrót tramwajów na trasy w dniu dzisiejszym jest mało prawdopodobny.

Problemy rozpoczęły się we wczesnych godzinach porannych. Pierwsze składy, które wyjechały na miasto, zaczęły stawać na trasach.

Z uwagi na brak poprawy warunków pogodowych, zapadła decyzja o zakończeniu prób przywrócenia ruchu i rozpoczęciu operacji sprowadzania wagonów do baz.

– Jest decyzja, żeby wszystkie tramwaje ściągnąć do zajezdni. Będą one zholowywane przy pomocy pojazdów technicznych – informuje Wojciech Jachim, rzecznik spółki Tramwaje Szczecińskie. – Rozpoczynamy operację powrotu tramwajów do zajezdni i czekamy, aż sytuacja wróci do normy.

Równolegle ze ściąganiem uszkodzonych składów, ekipy techniczne przystępują do mechanicznego usuwania lodu z trakcji. Prace koncentrują się w pierwszej kolejności na kluczowych odcinkach umożliwiających powrót pojazdów do zajezdni.

Choć prognozy przewidują temperatury powyżej zera w ciągu dnia, nie gwarantuje to szybkiego wznowienia ruchu. Na ten moment żaden tramwaj w mieście nie kursuje, a pasażerowie muszą korzystać z komunikacji zastępczej.

(sag)

Realizacja filmu Dariusz Gorajski

