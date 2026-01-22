Trwa nabór do Żeglarskiej Reprezentacji Szczecina

Fot. Centrum Żeglarskie w Szczecinie

Trwa nabór do Żeglarskiej Reprezentacji Szczecina. Poszukiwana jest załoga, która na pokładzie Daru Szczecina kolejny raz zmierzy się nie tylko z żywiołem, ale także własnymi słabościami.

REKLAMA

Wciąż można dołączyć do Reprezentacji Szczecina i stać się częścią regat The Tall Ships Races 2026. W tym roku regaty wielkich żaglowców będą odbywać się na Morzu Północnym, a żeglarze z całego świata odwiedzą pięć portów w Danii, Belgii, Holandii i Norwegii. Do pokonania będą mieli cztery etapy – trzy rejsy wyścigowe i jeden cruise-in-company.

- Poszukujemy osób chętnych, które na pokładzie Daru Szczecina będą reprezentowały nasze miasto w żeglarskich zmaganiach - informuje Celina Wołosz, rzecznik rasowy Centrum Żeglarskiego. - Udział w regatach to prawdziwa żeglarska przygoda, nauka pracy zespołowej i odpowiedzialności, ogromne emocje oraz znajomości, które bardzo często zostają na lata.

Do wyboru są dwa rejsy. Rejs pierwszy: Aarhus – Harlingen – Antwerpia, 24 czerwca – 13 lipca 2026. Start w duńskim Aarhus, potem Harlingen i meta w tętniącej życiem Antwerpii. Rejs drugi: Antwerpia – Stavanger – Aalborg 13 lipca – 1 sierpnia 2026, kierunek północ — Stavanger i finał w Aalborgu, gdzie regaty kończą się wielką paradą żaglowców.

Nabór dotyczy osób, które mają 18 lat lub więcej, mieszkają, uczą się lub pracują w Szczecinie, nie boją się wyzwań, znają co najmniej jeden język obcy w stopniu komunikatywnym i marzą o przygodzie życia.

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez stronę Centrum Żeglarskiego w zakładce e-Rekrutacja („Regaty TSR 2026”).

W cenie: wyżywienie, ubezpieczenie, odzież reprezentacyjna. Cena nie obejmuje kosztów dojazdu i powrotu do portów zaokrętowania i wyokrętowania (transferów). Więcej informacji zapraszamy na www.centrumzeglarskie.pl (K)

REKLAMA