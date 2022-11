Trwa akcja sprzątania liści ze szczecińskich ulic

Nie jęcz sygnalisto

2022-11-12 21:18:17

Pamiętam dawne Pogodno... liście paliło się w miarę ich opadania pod drzewami. To było straszne, nie przeżył tego żaden szkodnik.Teraz to co innego, teraz jest ekologia. Liście pakuje się do plastikowych worków i wywozi samochodami do spalarni. Po 2035 będzie jeszcze ekologiczniej, bo wobec zakazu rejestracji samochodów spalinowych będzie się wywoziło rowerami. Kiedyś robale płonęły na miejscu, dziś się je konserwuje, żeby mogły wpierniczać drzewa w następnym sezonie. Jest postęp! Ekologiczny!