Trwa 52. edycja konkursu „Cały Szczecin w kwiatach”. Czekamy na zgłoszenia

Fot. Krzysztof Żurawski

Czekamy na zgłoszenia do 52. edycji konkursu „Kuriera Szczecińskiego” „Cały Szczecin w kwiatach”.

REKLAMA

Konkurs jest adresowany do wszystkich Szczecinian, a także szkół, zakładów pracy, instytucji i organizacji społecznych. Rywalizacja toczyć się będzie w trzech kategoriach: balkony, ogrody (przydomowe i działkowe) oraz inne formy zagospodarowania terenu zielonego.

Zgłoszenie powinno zawierać dane osoby lub podmiotu zgłaszającego (z danymi kontaktowymi, tj. numerem telefonu, najlepiej komórkowego), dane adresowe miejsca oraz zdjęcia lub film ukazujące aktualny stan nasadzeń. Czekamy na 3-5 zdjęć w formie papierowej lub cyfrowej (nie mogą przekraczać 5 MB każde, a film 30 MB).

Dla zgłoszeń e-mailowych dostępny jest adres: kwiaty@24kurier.pl – zgłoszenia można też dostarczać pocztą do sekretariatu redakcji „Kuriera Szczecińskiego”, ul. Malczewskiego 34/11 w Szczecinie lub osobiście w godz. 10-15.

W tytule e-maila lub na kopercie należy umieścić dopisek: „Cały Szczecin w kwiatach”. Prosimy też o podanie kategorii, w której zgłaszają Państwo swoją oazę zieleni.

Jak co roku, dla zwycięzców przewidzieliśmy atrakcyjne nagrody. Zapraszamy do wspólnej zabawy i ulubionej zielonej rywalizacji! Na zgłoszenia czekamy do końca lipca.

Patronat nad konkursem sprawuje prezydent miasta Szczecina. ©℗

(K)

REKLAMA