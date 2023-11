Trudniej na ulicy Gdańskiej. Od czwartku wymiana włazów

Fot. Anna Gniazdowska

Od najbliższego czwartku 9 listopada br. na ulicy Gdańskiej na jezdni wyjazdowej z miasta, na wysokości najazdu na Estakadę Pomorską, prowadzone będą prace przy montażu włazów studni kanalizacyjnych. Zajęty zostanie ok. 150 metrowy odcinek ulicy Gdańskiej.

Należy się spodziewać tymczasowych utrudnień w ruchu. W czwartek w godzinach 11-13 nastąpi zawężenie jezdni do jednego pasa. W kolejnych dniach w celu zachowania reżimu technologicznego zajęty zostanie prawy pas jezdni na odcinku 150 m. Wykonawca zakłada oddanie go do ruchu w piątek 17 listopada. (K)