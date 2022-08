Trudna sytuacja w Widuchowej. Apel do mieszkańców i wędkarzy

- To naprawdę smutny widok – mówią mieszkańcy Widuchowej, którzy od kilkunastu godzin przyglądają się ogromnym szkodom, jakie powstały po skażeniu Odry. Obserwują, jak tony śniętych ryb dryfują w kierunku Gryfina. Wójt gminy Widuchowa Paweł Wróbel apeluje do mieszkańców i wędkarzy o szczególną ostrożność.

- Apeluję o nie zbliżanie się do wody, o wstrzymanie się z połowami! Do tej pory nie stwierdzono, czym została zatruta rzeka i jaki to może mieć wpływ na ekosystem i na ludzi. Odłowem ryb zajmuje się Rybacka Spółdzielnia "Regalica" oraz koła wędkarskie. Proszę nie odławiać ryb na własną rękę! - informuje P. Wróbel.

Sytuację na Odrze obserwuje też Ryszard Matecki z Ośrodka Edukacji Regionalnej „Wiejski Kocur”, który przebywa w Zatoni Dolnej w gminie Chojna. Jak zauważa, szkody spowodowane zatruciem rzeki mogą być ogromne.

– Obserwowaliśmy zarówno martwe jak i konające ryby oraz mewy na nich żerujące. Musi to być niesłychanie zabójcza substancja, która dostała się (lub wciąż się dostaje) do Odry w niewyobrażalnie dużych ilościach! Ryby są dobrymi wskaźnikami, że coś niespotykanie groźnego dzieje się z całym ekosystemem rzeki. Jeśli potwierdzą się doniesienia, że są to związki rtęci konsekwencje dla całego ekosystemu będą opłakane, dotkliwe i długotrwałe. Jednym z efektów może być wymarcie pokładów małży na Zalewie Szczecińskim, jeziorze Dąbie a nawet na Zatoce Pomorskiej, które stanowią pokarm dla setek tysięcy kaczek arktycznych zimujących na tych obszarach – alarmuje R. Matecki.

oprac. (rj)