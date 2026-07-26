Tramwaj Wodny zmienia trasę

Po zmianach jednostka będzie kursowała na trasach Szczecin – Stepnica – Trzebież – Świnoujście oraz Nowe Warpno – Świnoujście.

Od 1 sierpnia Tramwaj Wodny na Samorządowym Szlaku Wodnym zmienia trasę. Po uwagach pasażerów wracają bezpośrednie rejsy ze Szczecina do Świnoujścia. Dzięki nowemu rozkładowi jednodniowa wycieczka nad morze będzie jeszcze wygodniejsza – pasażerowie zyskają kilka godzin na plażowanie, spacer po promenadzie i zwiedzanie Świnoujścia bez stania w wakacyjnych korkach.

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Nowy rozkład rejsów przygotowano na podstawie opinii mieszkańców i turystów korzystających z wodnych połączeń. Najczęściej zgłaszano potrzebę przywrócenia bezpośrednich rejsów do Świnoujścia oraz wydłużenia czasu na plażowanie i zwiedzanie miasta.

Największą zmianą będzie wydłużenie pobytu w Świnoujściu. Pasażerowie wypływający ze Szczecina zyskają około pięciu godzin na plażowanie, spacer po promenadzie czy zwiedzanie miasta. Osoby rozpoczynające podróż w Nowym Warpnie będą mogły spędzić nad morzem nawet sześć godzin.

Rejs powrotny do Szczecina zaplanowano na godzinę 17, dzięki czemu jednodniowa wycieczka nad Bałtyk stanie się jeszcze wygodniejsza.

Od sierpnia Tramwaj Wodny będzie kursował na dwóch trasach:

Szczecin – Stepnica – Trzebież – Świnoujście:

Szczecin → Stepnica 7.15-9.00

Stepnica → Trzebież 9.15-9.45

Trzebież → Świnoujście 10.00-12.00

Rejs powrotny



Świnoujście → Trzebież 17.00-19.00

Trzebież → Stepnica 19.15-19.45

Stepnica → Szczecin 20.00-22.00

Nowe Warpno – Świnoujście:

Świnoujście → Nowe Warpno 8.00-9.45

Nowe Warpno → Świnoujście 10.00-11.45

Świnoujście → Nowe Warpno 13.00-14.45

Nowe Warpno → Świnoujście 15.00-16.45

Świnoujście → Nowe Warpno 18.00-19.45

Nowe Warpno → Świnoujście 20.00-21.45

Bezpośrednie połączenie ze Szczecina do Świnoujścia ma być wygodną alternatywą dla podróży samochodem, szczególnie w okresie wakacyjnych korków.

Na trasie Nowe Warpno – Świnoujście zaplanowano trzy pary rejsów dziennie. Ostatni statek ze Świnoujścia odpłynie o godz. 18.00.

Rejs Tramwajem Wodnym ze Szczecina do Świnoujścia trwa około 5 godzin z uwzględnieniem przystanków w Stepnicy i Trzebieży. Sam odcinek Trzebież – Świnoujście zajmuje około 2 godzin. (K)

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