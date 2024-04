Tragiczny wypadek na „chociwelce". Dwie ofiary śmiertelne

- Na miejscu wezwania znajdowało się dwóch poszkodowanych, byli to mężczyźni w wieku 25 i 30 lat. Zgon pierwszego z pacjentów nastąpił przed przybyciem zespołu ratownictwa medycznego. W przypadku drugiego pacjenta zespół ratownictwa medycznego dokonał niezbędnych medycznych czynności ratunkowych, jednak w wyniku odniesionych w zdarzeniu obrażeń ten pacjent również zmarł - informuje Natalia Dorochowicz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

- Mieliśmy wezwanie do tego wypadku o godz. 14.18 - mówi mł. bryg. Paweł Różański, rzecznik Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie. - Gdy przyjechaliśmy na miejsce, jedna osoba znajdowała się poza autem, drugą trzeba było wydostać ze środka.

Dwóch młodych mężczyzn zginęło w wyniku wypadku, do jakiego doszło w czwartek, w godzinach popołudniowych na drodze wojewódzkiej numer 142, popularnie nazywanej „chociewelką".

Komentarze

Mały 2024-04-04 23:21:58 Policja sprawdza stan trzeźwości czas sprawdzać testy na narkotyki bardzo duży odsetek młodych jeździ po różnego rodzaju narkotykach tracą kontakt z rzeczywistością i to oni sprawiają zagrożenie dla innych

Co jest 2024-04-04 23:14:07 Czemu na ulicach, drogach, skwerach,parkach,osiedlach w ogóle nie widać patroli policji ??????

Komentarz 2024-04-04 20:16:30 Podane na innej stronie jest, że wymuszone pierwszeństwo przez tira przy zawracaniu. Jak widać niedzielni kierowcy najwięcej komentują, a to właśnie oni wymuszają w taki sposób :) smutne lecz prawdziwe. Mijałem ten wypadek, dziwiłem się, że tir stojący na poboczu nie miał żadnych obrażeń. To wszystko wyjaśnia

Komentarz 2024-04-04 20:09:11 Jechałem, widziałem, BMW. Komentujący sami Janusze, ale cóż zrobić. Grunt to jeździć z głową i zgodnie z panującymi warunkami. 200 na Chociwelce to żadne niebezpieczeństwo, szkoda że nie każdy uwzględnia stan swojego pojazdu i pogodę.

kiero 2024-04-04 20:02:21 Akurat dzisiaj suszareczka była od rana. Prędkość na pewno, ale co miał w głowie ktoś, kto zdecydował o postawieniu bariery zagradzającej wjazd na wyasfaltowane miejsce postojowe dla ewentualnych samolotów?

MarcinStargard 2024-04-04 19:38:16 Od dawna wiadomo, że dochodzi tam do wielu wypadków, w tym śmiertelnych. Należy w końcu się tym zająć i zadbać o poprawę bezpieczeństwa.

Obs.ryver 2024-04-04 19:20:04 Zapewne znów BMW... Seniorom mająrawa jazdy zabierać, badać ich stan co roku, zmuszać do rozwiązywania testów itd... A tymczasem, seniorzy za "kółkiem" to najbezpieczniejsi i najpewniejsi szoferzy!!! Zostawcie ich w spokoju!!!

Wypadki 2024-04-04 18:54:40 Czarny tydzień tragicznych zdarzeń na drogach w województwie zachodniopomorskim. Ciągle jest brak patroli policji na drogach czy to w dzień czy w nocy. To tyle zdarzeń tragicznych nie było w czasie całych świat Wielkanocnych

Prawie wyszło. 2024-04-04 18:48:01 Nieudany drifting.

@Kierowca 2024-04-04 18:09:45 Wioskowa "elita" , często pijana i naćpana robi sobie wyścigi na tej drodze . To że sami się eliminują ( bez udziału postronnych osób) to akurat wychodzi wszystkim na dobre

65 plus 2024-04-04 18:08:32 jakosc seniorow nie widac w tym wypadku

@Kierowca 2024-04-04 18:02:36 "Prędkość, zły profil drogi i rowy nie wiadomo po co". Że co??? Tam droga jest prosta, a jedyny problem to ci którzy chcą tam jechać 2 razy szybciej niż wynika z oznakowania i przepisów.

Edek 2024-04-04 17:51:56 Glupich nie sieja sami się rodza. Pewnie jechali zgodnie z przepisami,

Czarna seria 2024-04-04 17:42:46 Wychodzą braki Policji na drogach

Lulka 2024-04-04 17:41:22 Chociwelką to strach jechać bo sporo wariatów drogowych. Tam na okrągło policja powinna ich łapać!

Mot 2024-04-04 17:22:41 Widziałam tuż po wypadku, samochód miazga, jeden czlowiek leżał poza autem, masakra!

Niemiecka zemsta 2024-04-04 17:03:00 Bmw czy Audi ?

Kierowca 2024-04-04 16:58:36 Słynny 4 km drogi 142. Zarząd Dróg Wojewódzkich wie o tragicznych wypadkach w tym miejscu i nic nie robi. Prędkość, zły profil drogi i rowy nie wiadomo po co. Co wypadek to ofiary śmiertelne. Ile jeszcze?

Chociwelka F1 2024-04-04 16:54:23 Tam po remoncie to jest tor wyścigowy. Prędkości powyżej 200 to codzienność

Cieć z miotłą 2024-04-04 16:50:06 Słupki kilometrowe naliczają od węzła Rzesnica. Czwarty kilometr to końcówka pasa startowego i przejście w drogę jednopasmową. Tam barierki są tylko na zagrodzonych wjazdach na tzw "postojowki" dla samolotów. Ciekawe ile wycisnęli na budziku.

Ja 2024-04-04 16:19:44 Może organy się przydadzą, mlodzi ludzie