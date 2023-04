Tragiczny wypadek k. Barlinka. Dwie osoby nie żyją

Do tragicznego wypadku doszło dziś (14 kwietnia) około godz. 15 na drodze

wojewódzkiej 156, pomiędzy miejscowościami Barlinek i Krzynka.

W wyniku zderzenia dwóch aut osobowych śmierć poniosły dwie osoby. To 19-letni mężczyzna i 66-letnia kobieta. Trzecią osobę, 68-letniego mężczyznę, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe zabrało do szpitala w Gorzowie Wlkp. Przyczynę wypadku wyjaśniać będą policjanci pod nadzorem prokuratora. Dodajmy, że nie są to pierwsze ofiary na tym odcinku drogi. Mimo apeli o jej remont dalej pozostaje ona w bardzo złym stanie technicznym.

