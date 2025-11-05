Środa, 05 listopada 2025 r. 
Tragedia w bloku na Pomorzanach. Nie żyje mężczyzna

Data publikacji: 05 listopada 2025 r. 13:56
Ostatnia aktualizacja: 05 listopada 2025 r. 13:56
Tragedia na szczecińskich Pomorzanach. W jednym z bloków przy ul. Boryny doszło do śmierci mężczyzny. Niewykluczony jest udział osób trzecich.

Do zdarzenia doszło we wtorek 4 listopada. „Taśmy policyjne, radiowozy i masa policji. Czy kto wie, co tu się wydarzyło?” - dociekali w mediach społecznościowych okoliczni mieszkańcy.

Jak przekazała nam prok. Julia Szozda, rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, doszło tam do śmierci mężczyzny, podejrzewany jest udział osób trzecich. We wtorek do późnych godzin trwały oględziny miejsca tego zdarzenia. Prokuratura po otrzymaniu materiałów z policji podejmie decyzję o wszczęciu śledztwa.

