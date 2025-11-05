Tragedia w bloku na Pomorzanach. Nie żyje mężczyzna

Fot. archiwum

Tragedia na szczecińskich Pomorzanach. W jednym z bloków przy ul. Boryny doszło do śmierci mężczyzny. Niewykluczony jest udział osób trzecich.

REKLAMA

Do zdarzenia doszło we wtorek 4 listopada. „Taśmy policyjne, radiowozy i masa policji. Czy kto wie, co tu się wydarzyło?” - dociekali w mediach społecznościowych okoliczni mieszkańcy.

Jak przekazała nam prok. Julia Szozda, rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, doszło tam do śmierci mężczyzny, podejrzewany jest udział osób trzecich. We wtorek do późnych godzin trwały oględziny miejsca tego zdarzenia. Prokuratura po otrzymaniu materiałów z policji podejmie decyzję o wszczęciu śledztwa.

(K)

REKLAMA