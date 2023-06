Tragedia przy ul. Kasjopei. Prokuratura: żadnej wersji nie można wykluczyć

Na miejscu tragedii trwają policyjne czynności zlecone przez prokuratora. Fot. aj

Prokuratura nie ujawnia, kim są ofiary czwartkowej strzelaniny na szczecińskim Warszewie. Nieoficjalnie wiadomo, że to dwóch mężczyzn i kobieta. Prokuratura nie potwierdza jednak ani ich płci, ani wieku. Podaje jedynie, że są to osoby dorosłe.

Przypomnijmy: w czwartkowy wieczór szczecińska policja została zaalarmowana o strzelaninie w jednym z mieszkań przy ul. Kasjopei. Funkcjonariusze nie mogli dostać się do mieszkania, na miejsce wezwano więc kontrterrorystów. Po pokonaniu drzwi w lokalu ujawniono trzy ciała.

- Postępowanie prowadzone jest wstępnie w kierunku zbrodni zabójstwa - informuje prokurator Joanna Biranowska-Sochalska z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. - Na tym etapie nie można wykluczyć żadnej wersji zdarzenia.

Do tragedii doszło w jednym z mieszkań na parterze. Świadkowie twierdzą, że mężczyzna wtargnął do mieszkania, z którego chwile później było słychać strzały. Przybyli na miejsce policyjni kontrterroryści nakazali mieszkańcom pozostanie w mieszkaniach, a tych, którzy dopiero wracali do domów, zatrzymano przed wjazdem na teren osiedla.

- Czynności w miejscu zdarzenia prowadzone przez policjantów oraz prokuratorów i biegłych, m.in. z zakresu medycyny sądowej, trwały w czwartek do późnych godzin wieczornych - dodaje prok. Biranowska-Sochalska. - Kolejne są zaplanowane, prokurator chce również poznać opinię biegłych, którzy przeprowadzą sądowo-lekarską sekcję zwłok ofiar.

Nie wiadomo, czy ofiary są ze sobą spokrewnione. Nie wiadomo też, czy doszło do zabójstwa dwóch osób i samobójstwa - prokuratura tłumaczy, że dla dobra prowadzonego postępowania na tym etapie nie może ujawnić takich informacji. Podobnie jak nie informuje o możliwych przyczynach tragedii.

- Rozważane są różne wersje - zapewnia prokurator Joanna Biranowska-Sochalska. - Skupiamy się na prowadzeniu czynności dowodowych w celu ustalenia wszystkich okoliczności zdarzenia, przede wszystkim jego przyczyn i przebiegu. ©℗

Tomasz TOKARZEWSKI