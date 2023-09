Tragedia na Słonecznym. Nie żyje 13-latka

Ratownikom nie udało się przywrócić funkcji życiowych dziewczynki. Fot. Czytelnik

Tragiczne zdarzenie na osiedlu Słonecznym w Szczecinie. Zginęła tam 13-latka, która wypadła z okna na 11 piętrze. Matka jest pod opieką psychiatry.

- Przy ul. Rydla 48 doszło do wielkiej tragedii, z okna wieżowca spadła dziewczynka, dziecko ok. 11 lat - informują Czytelnicy „Kuriera”. - Wszyscy rodzice bardzo ubolewamy nad tą tragedią, nie znamy jej przyczyn...

Policja potwierdza zdarzenie, ale nie udziela bliższych informacji na jego temat.

- Mogę tylko powiedzieć, że 13-letnia dziewczynka nie żyje, a jej matka jest pod opieką lekarza - mówi Anna Gembala z Zespołu Prasowego KMP w Szczecinie. - Wyjaśniamy okoliczności tego zdarzenia.

Śmierć dziecka potwierdza też pogotowie ratunkowe.

- Ratownicy byli na miejscu i podjęli czynności - mówi Paulina Heigel, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. - Niestety, nie udało się przywrócić funkcji życiowych dziewczynki.

- Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci tą tragedią - mówi Ewa Zagubień, zastępca dyrektora z SP 37, do której chodziła dziewczynka. - Od kilku lat do naszej szkoły uczęszczają dzieci z Ukrainy, niektóre doszły w tym roku. Mamy oddział przygotowawczy, w którym dzieci przygotowują się do zajęć w normalnym trybie.

Dziewczynka, która zginęła, do Polski przyjechała niedawno. Do szkoły przy ul. Nałkowskiej uczęszczała od tego roku szkolnego. Nie było z nią żadnych problemów. Jej koledzy i koleżanki są pod opieką dwóch psycholożek.

- Wiadomość o tragedii dzieci przyjęły spokojnie - zapewnia dyrektorka. - Robimy wszystko, co możemy, by skutki tego zdarzenia były jak najmniej odczuwalne.©℗

ToT