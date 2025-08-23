Sobota, 23 sierpnia 2025 r. 
Tragedia na jeziorze Starzyc w Chociwlu. Nie żyje mężczyzna, który wypłynął pontonem

Data publikacji: 23 sierpnia 2025 r. 09:21
Ostatnia aktualizacja: 23 sierpnia 2025 r. 09:59
Tragedia na jeziorze Starzyc w Chociwlu. Nie żyje mężczyzna, który wypłynął pontonem
Dramatyczne sceny rozegrały się wczoraj wieczorem nad jeziorem Starzyc w Chociwlu. Syn zgłosił służbom, że od trzech godzin nie ma kontaktu z ojcem, który wcześniej wypłynął na wodę pontonem. Niestety, poszukiwania zakończyły się najgorszym finałem.

- Zgłoszenie otrzymaliśmy przed godziną 22 - przekazał mł. bryg. Paweł Różański, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie. - Na miejsce skierowano strażaków z JRG w Stargardzie oraz druhów z OSP w Chociwlu, którzy ruszyli na jezioro z łodziami. Odnaleziono mężczyznę, niestety bez oznak życia.

Na miejsce wezwano także Grupę Poszukiwawczo-Nurkową WOPR Województwa Zachodniopomorskiego, jednak po odnalezieniu ciała jej działania nie były już potrzebne. Na brzegu pracowali policjanci oraz prokurator.

(w)

 

