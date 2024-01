TOZ ostrzega przed domokrążcami. Ktoś zbiera pieniądze, powołując się na organizację

Szczeciński TOZ można wesprzeć na różne sposoby, np. kierując na pomoc zwierzętom 1,5 proc. podatku. Fot. FB TOZ Szczecin

Kilka dni temu na profilu facebookowym Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Szczecinie pojawiło się ostrzeżenie o osobach, które chodzą po domach i proszą o pieniądze na działalność organizacji. Podają się za wolontariuszy i pukają do drzwi mieszkańców. TOZ informuje, że nie pozyskuje funduszy w taki sposób i przestrzega swoich sympatyków przed możliwymi próbami oszustwa.

TOZ otrzymał już kilka zgłoszeń od zaniepokojonych mieszkańców.

– Nie prowadzimy takich zbiórek. To nie my, ani nie nasi wolontariusze i nie mamy pojęcia o co chodzi – pisze na swoim profilu Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Szczecinie. Jednocześnie, prosi mieszkańców i swoich sympatyków o czujność i zgłaszanie takich przypadków na policję.

– Ostrzeżcie swoich znajomych i rodzinę, szczególnie osoby starsze – dodaje.

Z komentarzy internautów wynika, że wśród rzekomych wolontariuszy były dzieci zbierające pieniądze „na zwierzęta”. Niektóre z nich przedstawiają się jako wolontariusze TOZ-u. Pojawiły się sugestie, że to być może oddolna akcja dzieciaków, które chcą wesprzeć organizację. Ale mowa jest też o dorosłej kobiecie przedstawiającej się jako wolontariuszka. Nie wiadomo zatem na razie, czy mamy do czynienia z faktycznym wolontariatem, czy oszustwem. Pewne jest natomiast to, że TOZ nie organizuje akcji zbierania pieniędzy w domach i nie wysyła tam swoich ludzi.

(aj)