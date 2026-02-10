Wtorek, 10 lutego 2026 r. 
Data publikacji: 10 lutego 2026 r. 08:32
Ostatnia aktualizacja: 10 lutego 2026 r. 08:32
Tona ziarna dla ptaków
Miasto kupiło tonę ziarna dla ptaków. Fot. UM Świnoujście  

W Świnoujściu trwa akcja zimowego wsparcia dzikiego ptactwa. Miasto kupiło tonę odpowiednio dobranego ziarna, które zostanie przeznaczone na dokarmianie ptaków wodnych i parkowych. 1000 kilogramów specjalistycznej karmy zostanie rozmieszczone w miejscach, gdzie najczęściej przebywają ptaki - wzdłuż wybrzeża Władysława IV i w Parku Zdrojowym. 

Koordynatorem akcji dokarmiania ptactwa jest Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa Urzędu Miasta w Świnoujściu.

- Dokarmianie ptaków resztkami z domowej kuchni, szczególnie pieczywem, może im poważnie zaszkodzić - tłumaczą urzędnicy. - Dlatego przy wejściach na plażę w dzielnicy nadmorskiej zostały ustawione tablice informacyjne, wyjaśniające, jaki pokarm jest dla ptaków bezpieczny.

Jak z kolei podkreślają ornitolodzy, w zimowym dokarmianiu ptaków liczy się nie tylko jakość pokarmu, ale i regularność. 

- Jeśli już zaczniemy pomagać, powinniśmy robić to systematycznie aż do końca zimy. Ptaki szybko przyzwyczajają się do miejsc, gdzie znajdują pożywienie - wyjaśniają fachowcy. Zaznaczają jednocześnie, że ptaki to dzikie zwierzęta, które w naturalnych warunkach powinny same zdobywać pokarm, więc zbyt intensywne ich dokarmianie może prowadzić do utraty naturalnych instynktów i utraty lęku przed człowiekiem, co może być dla nich zgubne.

Najbardziej uzasadniona jest pomaganie ptakom w czasie silnych mrozów, takich, jakie od kilku tygodni panują w całym kraju, gdy dostęp do naturalnego pokarmu jest mocno ograniczony.

Z uwagi na odnotowane przypadki padnięć ptaków oraz ryzyko wystąpienia ptasiej grypy, urząd musiał wcześniej uzyskać odpowiednie wytyczne i zgody właściwych instytucji, w tym Inspekcji Weterynaryjnej. Po ich otrzymaniu dokarmianie ptactwa rozpoczęto w czwartek, 5 lutego.

(wb)

