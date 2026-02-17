To będzie I Polickie Dyktando. Wyłonią mistrzów ortografii

Już w najbliższą sobotę w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach będzie można zmierzyć się z zawiłościami ortografii i interpunkcji. Fot. Agnieszka SPIRYDOWICZ

Miejski Ośrodek Kultury w Policach po raz pierwszy włącza się w obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego i wystawia na próbę językową czujność mieszkańców. Już 21 lutego o godzinie 11:00 w sali widowiskowej ośrodka odbędzie się I Polickie Dyktando. Można się jeszcze zapisać.

Będzie można zmierzyć się z zawiłościami ortografii i interpunkcji, a także sprawdzić swoją wiedzę w kontekście nowych zasad pisowni, które weszły w życie 1 stycznia 2026 roku.

Tekst dyktanda został opracowany specjalnie na tę okazję przez dr Agnieszkę Szlachtę, językoznawczynię i prodziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Treść testu będzie luźno osadzona w lokalnym kontekście – ma łączyć znane polickie motywy z mniej oczywistymi inspiracjami. Dodatkowym wyzwaniem będą zdania przygotowane przez znanych mieszkańców Polic.

Organizatorzy przygotowali program towarzyszący, dzięki któremu czas oczekiwania na wyniki upłynie w edukacyjnej i przyjaznej atmosferze. Uczestnicy będą mogli wysłuchać wykładu dr Darii Zarzecznej, która w kolejnym z cyklu spotkań o poprawności językowej przybliży najnowsze zmiany w polszczyźnie i odpowie na nurtujące słuchaczy pytania. W holu ośrodka na wszystkich śmiałków czekać będą ciepłe napoje oraz przestrzeń do swobodnej wymiany uwag na temat konkursowych zmagań.

Wydarzenie zwieńczy uroczysty finał na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury, podczas którego wręczone zostaną pamiątkowe dyplomy oraz nagrody dla najlepszych mistrzów ortografii. Do udziału w dyktandzie zaproszeni są dorośli, młodzież oraz dzieci od 10. roku życia. Udział w ortograficznych zmaganiach jest bezpłatny, jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują wcześniejsze zapisy za pośrednictwem portalu Strefa Zajęć (dostępnego za pośrednictwem strony Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach: mokpolice.pl).

