Tłumy na Jarmarku Jakubowym [GALERIA, FILM]

Fot. Dariusz Gorajski

W Szczecinie trwa XIV Jarmark Jakubowy. Na uliczkach otaczających szczecińską katedrę można odwiedzać niemal trzystu wystawców. Frekwencja dopisuje, przy stoiskach jest wielu kupujących.



Można tu znaleźć dosłownie wszystko - są smakołyki z różnych regionów - miody, chleby, sery, wędliny, paprykarze, słodycze, jest piękne rękodzieło od wytwórców - ceramika, obrazy, biżuteria, dekoracje do domu, są też kwiaty i zioła oraz naturalne kosmetyki i świece. Nie brakuje też pamiątek ze Szczecina. Jest okazja, by napić się rzemieślniczych piw, posmakować naturalnych soków, nalewek i win, lemoniad. Można też coś przekąsić - za pajdę ze smalcem zapłacimy 15 zł, za lody - 10 zł, za rogala św. Jakuba - 7 zł.

Czeka też sporo atrakcji dla dzieci - przy pl. Orła Białego działa Ekosfera, najmłodsi mogą poskakać na dmuchanych zamkach i spędzić aktywnie czas na warsztatach przygotowanych przez różne instytucje. Są animatorzy, którzy zapraszają do zabawy.

Jarmark potrwa do niedzieli. Stoiska w sobotę można odwiedzać do godz. 22, w niedzielę od 10 do 20.©℗

(K)

Film: Piotr Sikora